Meta ve Snap'ten Sektörü Sarsacak Yeni Gözlükler Yolda!

Sosyal medya devi Meta ve Snap, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine yatırımlarını hızlandırıyor. Eylül ayında gerçekleşecek etkinliklerle birlikte iki şirket de yeni nesil AR gözlüklerini kullanıcılarla buluşturacak. Peki, bu yeni AR gözlükleri ve özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Meta ve Snap'in Yeni Gözlükleri Neler Sağlayacak?

Meta, 25 Eylül'deki Connect etkinliğinde "Orion" kod adlı ilk AR gözlüğünü tanıtacak. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre, Meta yakında bir holografik başlık da görücüye çıkaracak. Bu başlık, ticari olarak satışa sunulmasa da, prototip olarak sergilenecek.

Ayrıca, Meta Quest 3'ün daha düşük bir donanım seviyesine sahip Quest 3S adı verilen daha uygun fiyatlı bir VR başlığı da piyasaya sürülecek. Şirketin “Ventura” kod adıyla geliştirdiği bu yeni model, Quest 3'e kıyasla daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olacak. AR özelliklerinin bulunmaması nedeniyle cihaz, çevrenin canlı görüntüsünü yansıtmayacak.

Bu özelliklere ek olarak ise cihaz, 2208 x 2064 piksel yerine 1920 x 1832 piksel çözünürlüğünde bir ekrana ve 512 GB yerine 256 GB dahili depolamaya sahip olacak.

Snap ise 17 Eylül'de Spectacles gözlüklerinin yeni bir modelini tanıtacak. Şirket, bu modelin yıl sonuna kadar satışa sunulmasını hedefliyor. Snap'in AR gözlükleri, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan sosyal medya platformu Snapchat ile entegre çalışacak.

Gelişmelere bakıldığında, gelecekte daha gelişmiş ve kullanışlı AR gözlükler görmemiz kaçınılmaz duruyor. Peki, siz Meta ve Snap'in yakında piyasaya süreceği gözlükler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.