Meta, Yapay Zeka Çalışmaları İçin Taraf Değiştiriyor: Teknoloji Deviyle İş Birliği!

Meta'nın CEO'su olan Mark Zuckerberg'in TSMC'de belirsizlik ve değişkenlik görmesi nedeniyle yapay zeka üretimi için taraf değiştiriyor.

Meta, TSMC'den ayrılarak yapay zeka çipleri için Samsung'un Özel Yapay Zeka Yarı İletkenleri Kampı'na geçiş yapıyor.

Meta, bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir çip oluşturmayı hedefleyerek yapay zeka gelişmelerini hızlandırıyor. Firma, NVIDIA'nın H100'lerinin önemli müşterileri arasında yer aldı ve bu yıl 350.000'den fazla birim satın aldı.

Ancak hızla gelişen yapay zeka ortamıyla birlikte Meta, yapay zeka bilişimini kendi ellerine almaya karar verdi ve Samsung Foundry'yi, firmanın hedefi için bir sonraki önemli iş birliğini yapmak üzere Güney Kore'ye doğru yola çıktı.

Mark Zuckerberg TSMC'yi Eleştiriyor

KoreaTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mark Zuckerberg'in Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Meta'nın Samsung Foundry ile yapay zeka alanında genişletilmiş işbirliğini tartışmak üzere bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

Üstelik Zuckerberg, Samsung Foundry'yi "dünyanın en büyük çip üreticisi" olarak sınıflandırarak, Samsung'un Meta'nın sektördeki geleceğinde önemli bir rol oynayacağını iddia etti.

Meta'nın yeni bir dökümhane ortağına geçme kararı Samsung için büyük bir başarı olarak görülüyor çünkü son zamanlarda pazarlarda yeni müşteriler edinme ve onların güvenini kazanma konusunda oldukça aktifler.

Zuckerberg, taraf değiştirmesinin yanı sıra TSMC hakkında eleştirilerde de bulundu. TSMC'nin Tayvan'a olan güveninin değişken olduğunu ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığını iddia etti.

Meta, bölgedeki jeopolitik koşullar nedeniyle tehdit altında hissediyor; bu nedenle Samsung Foundry'ye geçmenin doğru seçim olduğu düşünülüyor, ancak bu, TSMC'nin ABD ile Çin arasındaki düşmanlıkların ortasında geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Meta, kendi optimize edilmiş şirket içi bilgi işlem gücünü geliştirmek amacıyla Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcı (MTIA) çipi ile kendi AI çiplerini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firma, özel çip çalışmalarını hızlandırmak için özel mali kaynaklara ve Ar-Ge ekiplerine sahip.

Yeni Llama-3 modelini oluşturmanın yanı sıra firmanın yapay zeka ile ilgili faaliyetlere derinden dahil olduğu fark ediliyor.