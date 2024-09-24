Meta, Yapay Zeka Modelini Seslendirmek İçin Ünlü Yıldızlarla Anlaştı: Kristen Bell, John Cena ve Daha Fazlası!

Ünlü sosyal medya şirketi Meta, yapay zeka destekli sohbet robotu ve dijital asistan modelini için pek çok ünlü isimle anlaştı. Firma, Judi Dench, Kristen Bell, John Cena, Awkwafina ve Keegan-Michael Key gibi tanınmış isimlerin seslerini yapay zeka teknolojisinde kullanacak. Detayları haberde.

Meta, Yapay Zeka Modelini Judi Dench, Kristen Bell ve John Cena Gibi Yıldızlarla Seslendirecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi ünlü platformları bünyesinde barındıran Meta, uzun bir süredir geliştirdiği yeni yapay zeka modeli için önemli bir projeye imza atmak üzere. Şirket, yapay zeka teknolojisinden güç alacak yeni dijital asistanı için ünlü oyuncu ve sporcularla işbirliği yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında Judi Dench, Kristen Bell ve John Cena yıldızlar, Meta'nın yeni dijital asistanını seslendirecek.

Aktarılanla göre Meta, kullanıcılara dijital asistanında beş ünlü sesinden birini seçme imkanı sunacak. Kullanıcılar, Judi Dench, Kristen Bell, John Cena, Awkwafina ve Keegan-Michael Key gibi yıldızların yanı sıra bazı genel sesleri de tercih edebilecek.

Şirketin yeni özelliğini yakın zamanda gerçekleşecek Meta Connect etkinliğinde duyuracak. Bununla birlikte ünlülerin seslendiremesini yapacağı yeni dijital asistan ve ses robotu modelinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

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