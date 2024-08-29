Meta'nın Yeni Gözlüğü "Puffin" Geliştirilme Aşamasında! Ne Zaman Çıkacak?

Karma gerçeklik teknolojilerindeki hızlı gelişim, yeni modellerin sürekli olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu alandaki rekabet, önde gelen teknoloji şirketlerini daha yenilikçi çözümler geliştirmeye teşvik ediyor. Meta gibi devler de bu yarışta ön sıralarda yer almak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Paylaşılan yeni rapora göre Meta tarafından geliştirilecek olan yeni karma gerçeklik gözlüklerinin 2027 yılına kadar kullanıcılara duyurulması bekleniyor. İşte ayrıntılar…

Meta'nin Yeni Gözlüğü Çok İnce Tasarıma Sahip Olacak

Meta tarafından geliştirilecek Puffin kod adına sahip olan bu gözlükler hakkında henüz pek bilgi olmasa da yaklaşık 110 gram ağırlığında olması bekleniyor. Bu da Meta'nın daha hafif Ray-Ban akıllı gözlükleri ile daha hacimli Quest 3 başlığı arasında bir yerde konumlanacağını gösteriyor.

Meta'nın gelecek yeni gözlüğü, pancake lens teknolojisi sayesinde inanılmaz derecede ince bir tasarıma kavuşacak. Bu sayede, tıpkı normal bir gözlüğü takıyormuş gibi rahat bir kullanım sunacak. Cihaz, gelişmiş video geçişleri, el ve göz takibi özellikleriyle kullanıcılarına sürükleyici bir deneyim yaşatacak. Ayrıca, cihazın gücünü sağlayacak batarya ve işlemci ise, harici bir paket içerisinde yer alacak.

Puffin gözlüklerinin 2027'de hayata geçirilmesi hedeflense de, sürprizlerle dolu teknoloji dünyasında kesin bir şey söylemek zor. Ürün geliştirme faaliyetleri devam ediyor, ancak herhangi bir gecikme yaşanması durumunda piyasaya çıkış tarihinin değişme ihtimali de bulunuyor.