Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. İşte oyunun ihtiyaç duyduğu donanım!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater oyununun yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde etmek için hangi donanıma ihtiyaç duyulacak?

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 Super (8 GB) ekran kartı ve 16 GB RAM gerekecek. Oyunun yüklenmesi için 100 GB kullanılabilir alan istenecek.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 Super (8 GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Türkiye Fiyatı

Snake ile tehlikeli bir maceraya adım attığımız Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ön siparişe sunuldu. Oyun Steam'de 32,99 dolar (1.191 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 2 bin 799 TL fiyat etiketine sahip.

Digital Deluxe sürümü için Steam'de 36,99 dolar (1.336 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 3 bin 149 TL fiyat belirlendi. Bu sürümü ön sipariş veren oyuncular oyunu çıkışından 2 gün önce oynamaya başlayabilecek. Digital Deluxe'ta oyunun yanı sıra Snake için yeni üniformalar, yüz görünümleri ve ekipmanlar sunan indirilebilir içerik yer alıyor.

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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Çıkış Tarihi

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu 28 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.

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