Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater oyununun yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde etmek için hangi donanıma ihtiyaç duyulacak?

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 Super (8 GB) ekran kartı ve 16 GB RAM gerekecek. Oyunun yüklenmesi için 100 GB kullanılabilir alan istenecek.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 Super (8 GB)

NVIDIA RTX 2060 Super (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600

Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080

NVIDIA RTX 3080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Türkiye Fiyatı

Snake ile tehlikeli bir maceraya adım attığımız Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ön siparişe sunuldu. Oyun Steam'de 32,99 dolar (1.191 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 2 bin 799 TL fiyat etiketine sahip.

Digital Deluxe sürümü için Steam'de 36,99 dolar (1.336 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 3 bin 149 TL fiyat belirlendi. Bu sürümü ön sipariş veren oyuncular oyunu çıkışından 2 gün önce oynamaya başlayabilecek. Digital Deluxe'ta oyunun yanı sıra Snake için yeni üniformalar, yüz görünümleri ve ekipmanlar sunan indirilebilir içerik yer alıyor.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Çıkış Tarihi

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu 28 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.