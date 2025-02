Anime Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Anime oyunları oynamayı seven oyuncular için bir kampanya başladı. Popüler dijital oyun mağazasında Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ve daha pek çok yapım indirime girdi.

Xbox mağazasında başlatılan "Anime Ayı İndirimi" isimli kampanya 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Yüzde 90 indirime giren One Piece: Burning Blood 247,50 TL'den 24,75 TL'ye düştü. One Piece: World Seeker ise yüzde 90 indirim ile 360 TL'den 36 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren One-Punch Man: A Hero Nobody Knows 299 TL'den 29,90 TL'ye düştü. Jujutsu Kaisen Cursed Clash yüzde 50 indirim ile 1.099 TL'den 549,50 TL'ye düştü.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles yüzde 75 indirim ile 1.965,68 TL'den 491,42 TL'ye düştü. Dragon Ball Z: Kakarot ise yüzde 75 indirim ile 1.049 TL'den 262,25 TL'ye düştü.

İndirime Giren Anime Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı One Piece: Burning Blood 247,50 TL 24,75 TL %90 One Piece: World Seeker 360 TL 36 TL %90 Loop8: Summer of Gods 650 TL 65 TL %90 Phantom Breaker: Omnia 399,25 TL 39,92 TL %90 One-Punch Man: A Hero Nobody Knows 299 TL 29 TL %90 Dragon Ball Fighterz 247,50 TL 37,12 TL %85 Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle 315 TL 47,25 TL %85 NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst 71,25 TL 35,62 TL %50 NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS 1.099 TL 659,40 TL %40 No More Heroes 3 Digital Deluxe Edition 170 TL 34 TL %80 Digimon Survive 419 TL 104,75 TL %75

En sevdiğiniz anime oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.