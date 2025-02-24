Anime Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Büyük Fırsatı Kaçırmayın
Kampanya ile birlikte anime oyunlarının fiyatı düştü. İşte çok ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
Anime oyunları oynamayı seven oyuncular için bir kampanya başladı. Popüler dijital oyun mağazasında Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ve daha pek çok yapım indirime girdi.
Xbox mağazasında başlatılan "Anime Ayı İndirimi" isimli kampanya 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Yüzde 90 indirime giren One Piece: Burning Blood 247,50 TL'den 24,75 TL'ye düştü. One Piece: World Seeker ise yüzde 90 indirim ile 360 TL'den 36 TL'ye düştü.
Yüzde 90 oranında indirime giren One-Punch Man: A Hero Nobody Knows 299 TL'den 29,90 TL'ye düştü. Jujutsu Kaisen Cursed Clash yüzde 50 indirim ile 1.099 TL'den 549,50 TL'ye düştü.
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles yüzde 75 indirim ile 1.965,68 TL'den 491,42 TL'ye düştü. Dragon Ball Z: Kakarot ise yüzde 75 indirim ile 1.049 TL'den 262,25 TL'ye düştü.
İndirime Giren Anime Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|One Piece: Burning Blood
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|One Piece: World Seeker
|360 TL
|36 TL
|%90
|Loop8: Summer of Gods
|650 TL
|65 TL
|%90
|Phantom Breaker: Omnia
|399,25 TL
|39,92 TL
|%90
|One-Punch Man: A Hero Nobody Knows
|299 TL
|29 TL
|%90
|Dragon Ball Fighterz
|247,50 TL
|37,12 TL
|%85
|Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle
|315 TL
|47,25 TL
|%85
|NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst
|71,25 TL
|35,62 TL
|%50
|NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS
|1.099 TL
|659,40 TL
|%40
|No More Heroes 3 Digital Deluxe Edition
|170 TL
|34 TL
|%80
|Digimon Survive
|419 TL
|104,75 TL
|%75
Bu Kampanya Kaçmaz: Total War: Warhammer Serisinde Büyük İndirim!
Kampanya ile beraber Total War Warhammer serisinin fiyatı düştü. Ayrıca bazı DLC'ler de indirime girdi. İşte kampanyanın detayları!
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