Meta CTO'su: Metaverse Varoluşsal bir Tehdit Yaratabilir

Metaverse varoluşsal bir tehdit yaratacak. Facebook'un yeni yapılanması olan Meta, Disney tarzı bir güvenliğini hedefliyor, ancak muhtemelen buna ulaşamayacağını da biliyor.

Meta (eski adıyla Facebook) CTO'su Andrew Bosworth, çalışanları güvenli sanal gerçeklik deneyimleri yaratmanın iş planının hayati bir parçası olduğu konusunda uyardı, ancak aynı zamanda büyük ölçekte potansiyel olarak imkansız görünüyor.

Financial Times tarafından görülen dahili bir notta Bosworth, görünüşe göre Meta sanal dünyaların Disney güvenlik seviyesine sahip olmasını istediğini söyledi, ancak üçüncü taraf geliştiricilerin doğrudan Meta tabanlı içerikten daha kontrolsüz standartları olabilir.

Meta CTO'suna göre taciz veya diğer toksik davranışlar, ana akım kullanıcıları VR'den uzaklaştırırsa, şirketin gelecek internet planlarına "varoluşsal bir tehdit" oluşturabilir.

Aynı zamanda Bosworth, kullanıcı davranışını denetlemenin pratik olarak imkansız olduğunu söyledi.

FT muhabiri Hannah Murphy, Bosworth'un Masnick'in İmkansızlık Teoremini alıntıladığını dile getirdi (Techdirt'in kurucusu Mike Masnick tarafından ortaya atılan ve "içerik denetiminin iyi yapılması imkansız" diyen bir düşünce.).

Metaverse varoluşsal bir tehdit yaratır mı?

Bosworth, görünüşe göre Meta'nın Horizon Worlds VR platformu gibi alanları mevcut topluluk kurallarının daha katı bir versiyonunu kullanarak yönetebileceğini öne sürüyor ve VR veya metaverse moderasyonunun bir tür uyarı spektrumuna sahip olacağını söylüyor. Yani uygulamaya karşı daha güçlü bir önyargı yaratabilir ve bunun sonucu olarak art arda daha uzun askıya almalar gerçekleşebilir.

Meta CTO'sunun tam notu herkese açık olmasa da, Bosworth günün ilerleyen saatlerinde buna atıfta bulunan bir blog yazısı yayınladı. “İnsanları VR ve ötesinde güvende tutmak” başlıklı gönderi, Meta'nın mevcut VR denetleme araçlarından birkaçına atıfta bulunuyor.

Bu, insanların VR'deki diğer kullanıcıları engellemesine izin vermenin yanı sıra kötü davranışları izlemek ve raporlamak için kapsamlı bir Horizon gözetim sistemini içerir. Meta ayrıca metaverse planlarının etrafındaki pratik ve etik konulara yönelik araştırmalar için 50 milyon dolar taahhüt etti.

Meta'nın Facebook ve Instagram gibi eski platformları, nefreti teşvik eden ve şiddeti teşvik eden içeriğe yavaş ve yetersiz yanıtlar dahil olmak üzere ciddi moderasyon başarısızlıkları nedeniyle kınandı.

Bosworth blog yazısında, "Oyunda zorlu toplumsal ve teknik sorunlar var ve bunlarla her gün boğuşuyoruz." dedi.