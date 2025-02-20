1.638 TL Değerindeki Metro Serisi 25 TL'ye Düştü!

Metro serisini oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında üç Metro oyunu ve DLC'nin yer aldığı bir paketin fiyatı indirime girdi. Böylece tüm seriyi çok düşük fiyata oynama imkânı elde edildi.

Metro Saga Bundle İndirime Girdi

Steam'deki değeri 45,11 dolar (1.638 TL) olan Metro Saga Bundle Microsoft Store'da yüzde 85 oranında indirime girdi. Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Metro Exodus Gold Edition ve DLC'nin yer aldığı paket 25,50 TL'ye düştü.

4A Games tarafından geliştirilen Metro serisi, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin romanlarına dayanıyor. Moskova'da nükleer felaket sonrasında hayatta kalmayı başaran insanlar metrolarda yaşamaya başlıyor. Artyom isimli karakteri kontrol ettiğimiz oyunda metroda mutasyona uğramış yaratıklar da bulunuyor.

Oyun özellikle hikâyesi ve atmosferiyle kendisine hayran bırakıyor. Metro Exodus 85 Metacritic puanı, Metro Metro 2033 Redux 90 Metacritic puanı, Metro: Last Light Redux ise 76 Metacritic puanına sahip.

Ayrıca Metro: Last Light Redux oyunu da Microsoft Store'da indirime girdi. Bu oyun yüzde 75 oranında indirim ile birlikte 7,81 TL'ye düştü. Seride sadece bu oyunu oynamayan oyuncular için harika bir fırsat.