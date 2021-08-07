Mi Smart Band 6 El Feneri Özelliği Aldı

Yayımlanan bir güncelleme ile birlikte Mi Smart Band 6 el feneri özelliğine sahip oldu. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin popüler akıllı bileklik modeli Mi Smart Band 6'ya eklenen yeni özellik, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak.

Mi Smart Band 6 El Feneri Nasıl Kullanılır?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Smart Band 6 için yeni bir güncelleme yayımladı. Akıllı bileklik modeli, yayımlanan güncelleme ile birlikte el feneri özelliğine sahip oldu. Mi Smart Band 6 üzerinden yeni özelliği kullanmak oldukça pratik hale getirildi.

Yeni özelliği kullanmak için akıllı bileklik üzerinden el feneri seçeneğine dokunmak yeterli olacak. Bu işlemin ardından ekran beyaz renge bürünecek ve parlaklık seviyesi de artacak. Böylece akıllı bilekliğin ekranı karanlık ortamı aydınlatacak.

Xiaomi firmasının popüler akıllı bileklik modeline eklediği el feneri özelliği, elektrik kesildiğinde odayı aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Elbette akıllı telefonun el feneri özelliği daha iyi bir aydınlatma sağlayacaktır fakat akıllı telefonunuzu odanın herhangi bir yerinde kaybettiğiniz takdirde akıllı bilekliğin yeni özelliği oldukça kullanışlı olacaktır.

Yayımlanan güncelleme şu anda Çekya, İngiltere ve Kuveyt'te yer alan kullanıcılar için sunuldu. 1.0.4.38 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin çok yakında diğer ülkeler için de yayımlanması bekleniyor. Yeni güncellemeyi indirmeden önce Mi Fit uygulamasının 5.3.0 sürümüne güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Mi Smart Band 6 Özellikleri

Ekran: 1,56 inç, AMOLED

Çözünürlük: 152 x 486 piksel, 326 ppi, 456 nit parlaklık

Batarya: 125 mAh

Boyut: 47.4 × 18.6 × 12.7 mm

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Desteklenen sistemler: Android 5.0 ya da iOS 10.0 ve üzeri

1,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 152 x 486 piksel çözünürlük, 326 ppi ve 456 nit parlaklık sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 125 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan Mi Smart Band 6'da koşu bandı, yürüyüş, açık havada koşu gibi toplamda 30 fitness modu yer alıyor. Cihazda kalp atış hızı izleme, uyku izleme, nefes egzersizi, adım sayacı ve daha birçok özellik mevcut.