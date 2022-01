Microsoft, Activision Blizzard'ı Satın Aldı!

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, video oyunu alanında büyümeye devam ediyor. Oldukça yüksek bir fiyat ile gerçekleşen satın alma işlemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Microsoft, Activision Blizzard'ı Ne Kadara Satın Aldı?

Video oyunu dünyasında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli yazılım devi, oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Activision Blizzard'ı satın aldı. Xbox ve Activision Blizzard'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte satın alma işlemi resmen duyurulmuş oldu.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yazılım devinin Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı. Böylelikle Microsoft; Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Candy Crash ve Starcraft gibi video oyunlarının arkasındaki ismin video oyunları da dahil olmak üzere şirketin sahip olduğu hakların tamamında söz sahibi oldu.

Yazılım devi, Activision'ın oyunlarının yanı sıra Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob ve Treyarch gibi oyun stüdyolarını da bünyesine dahil etti. Infinity Ward özellikle Call of Duty: Modern Warfare serisi ile oldukça büyük bir başarı elde etmişti.

Infinity Ward, Raven Software ile birlikte son dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan battle royale türündeki Call of Duty: Warzone'u geliştirmişti. Treyarch ise Call of Duty Black Ops serisi ve Call of Duty: World at War gibi yapımların geliştirme sürecinde yer almıştı.

Gerçekleşen satın alma işlemine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Xbox Başkanı Phil Spencer, yetenekli ve kendini işine adamış insanlar ile çalışma şansına sahip oldukları için oldukça heyecanlı olduklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft, daha önce Bethesda Softworks'ü 7,5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Şirket, oyun dünyasında oldukça önemli şirketleri satın almaya devam ediyor.

Satın alma işleminin ardından Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin içerik kütüphanesine Call of Duty ve Diablo gibi oyunların eklenmesi bekleniyor. Yeni CoD oyunlarının ise yalnızca PC ve Xbox konsollarına özel olabileceği tahmin ediliyor.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.