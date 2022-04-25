Microsoft, Activision Blizzard'dan Sonra Dev Bir Oyun Şirketini Daha Satın Alıyor

Call of Duty serisinden Candy Crush'a kadar milyonlarca insanın oynadığı oyunların haklarını elinde bulunduran Activision Blizzard, Microsoft'un 68.7 milyar dolarlık devasa satın alımı sonrası el değiştirmişti.

Microsoft yapmış olduğu bu hamleyle sektörde adından oldukça söz ettirmiş, Sony'i de aynı adımları atmak zorunda bırakmıştı. Kısa bir süre sonra da Sony'nin Bungie'yi satın aldığını duyurduğunu görmüştük.

Microsoft görünüşe göre bünyesini daha da genişletmek istiyor. Bloomberg'in raporuna göre şirket, Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed gibi dev serilerin yapımcısı Ubisoft'u satın almak için firmayla masaya oturdu.

Değer konusunda ortada bir bilgi yok ancak daha önce Activision Blizzard için çıkılan rakamlar hesaba katıldığında Microsoft'un bu satın alım için de gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bloomberg'e göre görüşmeler şu anlık müzakere aşamasında ancak her iki firmadan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ubisoft Bir Süredir Değer Kaybediyor

Ubisoft bir süredir hisseleri noktasında değer kaybediyor ve bu kayıp geçtiğimiz yıl %41'lere kadar yükselmişti. Özellikle de uzun süredir adının Microsoft ile anılması, Ubisoft'un belki de aradığı kurtuluş kapısı olabilir. Keza bir süre önce sektörde karşılarına çıkabilecek fırsatları değerlendirebileceklerini açıkladıkları bir bildiri de yayınlamışlardı.

Bu satın alım gerçekleşirse Microsoft cephesinden gelecekte ne gibi adımlar görürüz tahmin etmesi güç ancak oyuncular tarafından özellikle de ülkemizde oldukça önemli bir anlaşma olacağını söylemek gerek. Ubisoft hâlihazırda bölgesel fiyatlandırmasıyla Türk oyuncuları sevindirse de bu oyunların game pass'e dâhil olmasıyla birlikte mevcut ekonomik durumda oyunlara erişmemiz çok daha kolay olabilir.

Peki siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.