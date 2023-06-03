Microsoft, Activision Satın Alımı İçin Gemileri Yakmayı Düşünüyor

Microsoft, ilk defa geçen sene Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Aradan geçen onca zamanın ardından Microsoft hala bu satın alımı tamamlayamadı.

Pek çok ülke, bu satın alıma pazardaki rekabeti önemli ölçüde etkileyeceğini düşündüğü için karşı çıktı. Bu süreçte pek çok dava açıldı. Tabii çoğu ülke artık bu satın alıma sıcak baksa da Microsoft’un önünde hala çeşitli engeller var.

Microsoft, İngiltere Engelini Aşmak İstiyor

Geçtiğimiz nisan ayında Birleşik Krallık düzenleyicileri, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasına karşı çıktığını açıklamıştı. Bundan bir hafta sonra Avrupa Birliği bu satın alımı onaylasa da Birleşik Krallık fikrini değiştirmedi.

Bu konuda Microsoft, Kraliçe'nin avukatı ile çalışmak da dahil olmak üzere pek çok adım attı. Fakat şirket, oldukça riskli bir seçeneği değerlendiriyor: İngiltere piyasasından çekilmek.

MLex’ten gelen yeni bir rapora göre Microsoft, Activision Blizzard satın alımını tamamlamak için Birleşik Krallık piyasasından tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Bu, direkt olarak Activision Blizzard'ın bir dağıtımcı olarak Birleşik Krallık pazarından tamamen çekileceği ve o bölgedeki oyuncuların oyunları resmi olarak birinci taraf yollarla satın alamayacağı anlamına geliyor.

Microsoft’un bunu yapabilmesi için de Activision’ın CMA’nın yetki alanı dışına çıkması gerekiyor. Activision, İngiltere’den başka bir Avrupa ülkesine giderek oyunları bir distribütör aracılığı ile satmaya devam edebilir. Tabii böyle bir karar Microsoft için oldukça maliyetli ve baş ağrıtıcı bir süreci beraberinde getirebilir.

Dikkate alınan bir diğer seçenek ise, İngiltere'nin vetosuna bakılmaksızın anlaşmayı tamamlamak ve CMA ile Microsoft için oldukça maliyetli başka bir yasal savaşa girmek.

Microsoft, artık bu satın alımı öyle ya da böyle tamamlamak istiyor. Bunun için de her yolu düşünüp değerlendiriyor. Elbette Microsoft, CMA'ya yaptığı itirazdan hala umudunu kesmiş değil. Bu konudaki çalışmaları da hızla devam ediyor.

Sizce Microsoft bu sürecin sonunda sorunsuz bir şekilde Activision Blizzard satın alımını tamamlayabilecek mi? Sizce İngiltere, yapılan itirazın ardından bu satın alımı onaylayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.