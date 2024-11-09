Microsoft Çıkmaza Girdi: AI Yarışında Yerini Apple'a Kaptırıyor

Şirketler arasındaki yapay zeka yarışı her geçen gün kızışmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft, Copilot+ lansmanıyla cihazlarda yapay zeka kullanımını başlatan ilk şirket olmuştu. Google ve Apple ise hazırlıksız yakalanmışa benziyordu. Microsoft bir adım önde başladıysa da sonraki süreçte gerekli başarıyı gösteremedi. Bu zayıf performansı yüzünden AI alanındaki liderliğini kaybetmesi yakın...

Microsoft’un Yeni AI Özellikleri İlgi Çekmedi

Microsoft, Copilot+ kapsamında iki özellik tanıttı: Cocreator ve Recall. Güvenlik endişeleri nedeniyle Recall geri çekildi, Cocreator ise yalnızca Snapdragon X işlemcili cihazlarda çalışıyor. Bu cihazlar yüksek taşınabilirliğe odaklansa da genellikle performans odaklı kullanıcıların ilgisini çekmiyor, dolayısıyla AI yeniliklerine hevesli bir kullanıcı kitlesi epey zor.

Apple ve Google Duraksamayı Fırsat Bildi

Apple, Haziran ayında duyurduğu Apple Intelligence girişimini geçtiğimiz hafta kullanıma sundu. Şirket, AI deneyimini tüm cihazlara entegre ederek kullanıcı kitlesini genişletiyor. Üstelik, Apple mağazalarında 15 dakikalık özel seanslarla kullanıcıların AI araçlarını denemesine imkan tanıması, bu teknolojinin benimsenme hızını artıracak bir strateji olarak nitelendiriliyor.

Google kanadı ise AI özelliklerini kademe kademe devreye sokmaya başlattı. Böylesine bir baskı, Microsoft'un halihazırdaki yerini tehdit ediyor. Microsoft'ta eksik bırakılan ne varsa diğer iki şirket tarafından kapatılacak ki bu da Microsoft için epey kötü haber.

Apple’ın AI Stratejisi Daha Mı Güçlü?

Apple, AI araçlarını tüm kullanıcı kitlesine sunarken, mağaza deneyimleriyle kullanıcıların AI araçlarını denemesini sağlıyor. Zira şirket bu strateji eksikliğini kendine yatırım olarak kullandı ve kullanıcı dostu bir yaklaşımla yapay zekasını geliştirerek Microsoft'un eksiğini tamamladı. Böylece hem daha geniş bir kitleye hitap etmiş oldu hem de AI özelliklerinin daha hızlı benimsenmesini sağladı.

Microsoft Sektörde Geri Plana Düşüyor

Her ne kadar ilkleriyle adını duyursa da Microsoft, söz konusu uygulamak olunca sektördeki rekabetten geri kaldı. Apple ve Google, Microsoft'a bakarak neleri yapmamaları gerektiğine dair bir fikir ediniyor gibi. Microsoft'un geliştirdiği bulut tabanlı AI teknolojisi şüphesiz etkileyici ancak Apple AI alanında hızlı bir çıkış yaparak konumunu güçlendirdi. Bu noktadan sonra Microsoft'un hedeflerine ulaşması zorlaşabilir. Çünkü şu an için Apple'ın adımını geride bırakacak bir strateji geliştirmiş değil.