Microsoft'tan Apple AirDrop Benzeri Özellik: Android ve Windows Kullanıcılarına Müjde!

Microsoft, 2018'de piyasaya sürdüğü Phone Link uygulamasının kapsamını genişletiyor. Son ortaya çıkan raporlar, şirketin Windows PC'ler ve Android cihazlar arasında dosya aktarımını çocuk oyuncağı haline getirecek Apple AirDrop benzeri bir işlevi uygulamaya entegre ettiğini ortaya koyuyor.

Windows PC'ler ve Android Cihazlar Arasında Dosya Aktarımı Artık Daha Kolay

Microsoft, Android ve Windows cihazlar arasında içerik alışverişi seçeneklerini yeni bir özellikle genişletti. Şirket, son olarak Apple'ın AirDrop özelliğine benzer şekilde çalışan ve iki platform arasında dosya ve içerik aktarımının daha hızlı ve kolay olmasını sağlayan bir işlevi Phone Link uygulamasına entegre etti.

Bu özellik, bulut servislerini kullanmadan hızlı bir şekilde dosya aktarımı yapmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan olacak. Bununla birlikte, bu özelliğin ilk etapta Windows Insider Programı üyelerine sunulduğunu ve ilerleyen dönemlerde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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