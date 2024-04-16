Teknoloji Devleri Çatışmada: Microsoft, Çin'e Karşı Büyük Bir Hamle Yaptı!

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşında Körfez bölgesi stratejik önem kazanırken Microsoft, Orta Doğu'nun petrol zengini ülkelerinden birine doğru büyük bir hamle yapıyor.

Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka alanında küresel bir güç haline gelen Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi Group 42 Holdings'e (G42) 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

1,5 Milyar Dolarlık Yatırım ABD-Çin Anlaşmazlığını Artırıyor mu?

Anlaşma, iki yapay zeka devi arasındaki ticari bir iş birliğinden daha fazlasını ifade ediyor. İki ülkenin artan siyasi gerilimler arasındaki stratejik konumunun kanıtı olarak ortaya çıkıyor.

Böyle bir hamle, G42'yi, 2019'da Varlık Listesi'ne alınan Huawei ile aynı güvenlik endişeleri alanına sokacak. Ayrıca, o tarihten bu yana Huawei'nin üst düzey çipler ve belirli Android hizmetleri de dahil olmak üzere kritik ABD teknolojilerini satın alması kısıtlanmıştı.

Sonuç olarak Microsoft'un bu büyük yatırımı, G42'nin hangi süper güçle aynı çizgide olduğunun bir göstergesi gibi duruyor.

Yatırım ile İlgili Anlaşma Şartı Nedir?

Microsoft'un G42'ye yaptığı yatırım, ilgili hükümetlerden açıkça destek alan bir anlaşmanın nadir bir örneği olarak görülüyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Microsoft, G42'nin resmi ortağı olarak belirlenecek ve Emirlik şirketinin veri platformu ve diğer önemli altyapısı, G42'nin ürün geliştirmesine güç verecek olan Microsoft Azure'a taşınacak.

Ayrıca, belirtmek gerekirse G42'nin halihazırda OpenAI ile 2023'te başlayan bir ortaklığı da bulunuyor.

Teknoloji şirketlerinin son birkaç yılda teknoloji satıcıları, kullanıcılar veya yatırımcılar açısından ABD ile Çin arasında seçim yapmaktan kaçınmaları zorlaşıyor.

G42 etrafında yaşanan gelişmeler, BAE gibi tarafsız bir duruş sergilemeye çalışan bir ülkenin bile taraf olmaya zorlanabileceğini açıkça gösteriyor.