Microsoft Copilot’a Yeni Özellik Geldi: GPT Builder Kullanıma Açıldı!

Microsoft'un yapay zeka modeli Copilot, GPT Builder özelliği ile kişiselleştirme yeteneğine kavuştu. Copilot, Windows işletim sisteminin her alanına entegre edilmeye çalışılırken, GPT Builder özelliği sayesinde kullanıcılar özel yapay zeka modellerini oluşturabiliyorlar.

Bu özellik hedeflerinizi girdiğinizde size bir spor programı sunan Chat GPT ile benzer bir kullanım sunuyor.

Copilot GPT Builder'ı Kimler Kullanabilir?

Copilot GPT Builder adıyla sunulan bu özellik, Copilot Pro aboneleri için 20 dolarlık bir fiyat etiketiyle kullanıma sunuldu. Copilot Pro aboneleri, kendi özel Copilot modellerini oluşturabiliyor, düzenleyip yayınlayabiliyor ve başkalarıyla paylaşabiliyorlar.

Ayrıca, özel Copilot GPT'lerin paylaşılması için sadece bir bağlantı göndermek yeterli oluyor. Bu bağlantıyı açan kişinin Copilot Pro abonesi olması da gerekmiyor. Yalnızca düzenlemeler Copilot GPT Pro aboneleri tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Bu sayede paylaşılan yapay zeka modeli üzerinde yapılan değişiklikler veya silme işlemleriyle ilgili kullanıcıların endişelenmesine gerek kalmıyor.

Kullanıcılar Copilot'ı açtığında, standart seçeneklerin ötesinde "Create a new Copilot GPT" (Yeni bir Copilot GPT oluştur) seçeneği ile karşılaşıyorlar. Bu seçenek üzerinden kullanıcılar kendi özel modellerini oluşturabiliyorlar.