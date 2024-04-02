Microsoft Copilot Bir Ülkede Yasaklanıyor: Güvenlik Endişesi Bulunuyor!

Üretken yapay zeka her alanda görülmeye başlandı ve her geçen gün de kullanım alanları artıyor. Artık nedeyse tüm teknoloji şirketlerinin kendilerin ait bir yapay zeka modeli bulunuyor.

Telefonlarda üretken yapay zeka ile sunulan özellikler de gelişmeye devam ediyor. Ancak Axios'un yayınladığı rapora göre ABD Kongresi, Microsoft'un popüler yapay zeka modeli Copilot'a pek sıcak bakmıyor.

ABD Kongresi Copilot Kullanımı Neden Yasaklıyor?

Güvenlik endişeleri nedeniyle Temsilciler Meclisi üyeleri için bu yapay zeka uygulamasını yasakladığı iddia ediliyor. Kongre'nin Baş Yönetim Sorumlusu Catherine Szpindor, Copilot'un "Temsilciler Meclisi kullanımı için yetkisiz" olduğunu ve bu durumun güvenlik sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Microsoft Copilot, Word, Excel, Outlook ve PowerPoint gibi programlarla entegre edilebilen yardımcı bir üretken yapay zeka aracı. Ancak şu an için Kongre personeline kullanımı yasaklanmış durumda.

Eğer hükümet verileri sızdırılırsa, bu büyük bir risk oluşturur ve potansiyel olarak ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu durum, yapay zekanın meclis personeli tarafından paylaşılan bilgileri sızdırabileceği anlamına geliyor. Bu endişeler nedeniyle Microsoft katı güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek hükümet dostu bir yapay zeka çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Söylenenlere göre bu sürüm hazır olduğunda Kongre önce işlevini inceleyecek ve kullanıma izin verip vermeyeceğine karar verecek.

Geçen Haziran ayında Temsilciler Meclisi, çalışanların ücretsiz ChatGPT versiyonunun kullanımını kısıtlamıştı. Ücretli sürümü kullanmalarına izin veriliyor.