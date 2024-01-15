Microsoft, Copilot Pro Aboneliği Üstünde Çalışıyor

Microsoft Copilot'un ChatGPT'ye kıyasla en önemli avantajları aylık olarak herhangi bir ücret ödemeden GPT-4 ve DALL-E3 erişimine izin vermesi olabilir. Fakat, ABD merkezli teknoloji devi artık Copilot sohbet robotunu ücretsiz olarak sunmakla ilgilenmiyor gibi görünüyor.

Bilindiği üzere Microsoft, Copilot AI hizmetini (eski adıyla Bing Chat) bir süredir mobil cihazlarda sunuyor.

Sohbet robotuyla, yapay zekâ görüntüleri oluşturmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanıyan bu hizmetin kullanımı uzun süredir ücretsiz olarak sunuluyor.

Şimdi, Android için son Edge tarayıcı güncellemeleri Copilot Pro olarak adlandırılan bir seçeneğe işaret ediyor.

Microsoft Copilot’u Ücretli Hale Getirebilir

Android için Microsoft Edge Canary uygulamasının 122.0.2336.0 ve 122.0.2342.0 sürümlerinde "Copilot Pro" hizmetine yönelik çeşitli referanslar keşfedildi. Yani ChatGPT Plus ile uyumlu abonelik tabanlı bir teklif görünüyor.

Peki bu Pro katmanından ne beklemelisiniz? Neyse ki, bir dizede Copilot Pro avantajlarından da bahsediliyor. Buna en yeni yapay zekâ modellerine erişim, daha hızlı yanıtlar için öncelikli erişim ve "yüksek kaliteli" görüntü oluşturma da dahil olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un gelecekte hali hazırda ücretsiz sunduğu avantajlardan bazılarını Copilot Pro ile sınırlandıracağı tahmin ediliyor. Copilot şu anda sohbet oturumu başına 30 yanıt ve günde 300 konuşma ile sınırlandırılmış durumda. Ancak, Copilot Pro'ya yükseltme yapmanız durumunda bu konuda herhangi bir iyileştirmeden bahsedilmiyor.

Copilot’un yakın zamanda ücretli olacağını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.