Microsoft, Ünlü Yapay Zeka Asistanının İsmini Değiştirme Kararı Aldı: Apple'dan Örnek Alınacak!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, yapay zeka alanındaki projelerini etkileyecek önemli bir karar almak üzere. İddialara göre şirket, uzun bir süredir geliştirdiği ünlü yapay zeka asistanı Copilot'un adını değiştirmek istiyor.

Copilot'un İsmi Windows Intelligence Olarak Değiştirilebilir!

Uzun bir süredir yapay zeka alanında pek çok önemli projeyi hayata geçiren Microsoft, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Copilot isimli yeni yapay zeka asistanı ile ilgili oldukça radikal bir değişikliğe gidebilir. Aktarılanlara göre dev firma, ünlü yapay zeka asistanının adını Apple'dan kulak aşinası olduğumuz şekilde "Windows Intelligence" olarak değiştirebilir.

Sektörel kaynaklar, Microsoft'un yeni Windows sürümlerine ait bazı kaynak yazılımlarında Copilot'a ait tüm özelliklerin Windows Intelligence adı altında toplandığını öne sürerek iddiaların doğruluğunu arttırıyor. Şirketin yeni isim fikrinde Apple'dan etkilendiği oldukça bariz.

Öte yandan Apple'ın söz konusu ifadeye yönelik bir telif hakkına sahip olmadığını da belirtelim. Yani, Microsoft'un Intelligence isimlendirmesini yapay zeka ürünlerinde kullanmasına dair herhangi sakınca görülmüyor. Firmanın, Copilot asistanın özellikle Windows platformunda daha çok kullanıldığı ve geliştirilen yapay zeka ürünlerinin Windows'tan ayrı düşünülmediği için böyle bir isim değişlikliğine gitttiği de belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft, Copilot'un adını Windows Intelligence olarak değiştirmeli mi? Yorumlarda buluşalım...