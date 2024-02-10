Microsoft Copilot Yeni Güncellemeyle Yeni Bir Arayüze Kavuşuyor!

Yaklaşık bir yıl boyunca test edildikten sonra geçtiğimiz ay resmî olarak kullanıma sunulan Microsoft'un Copilot yapay zekâsı yeni bir kullanıcı arayüzünü içeren büyük bir güncelleme aldı.

Yeni güncelleme, kullanıcıların Copilot'un yapay zekâ destekli özelliklerinden yararlanmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış daha modern bir görünüm ve his getiriyor.

Bugüne kadar 5 milyardan fazla sohbet ve 5 milyardan fazla görüntü oluşturan Copilot, yavaş yavaş mevcut en büyük yapay zekâ destekli araçlardan biri hâline geliyor.

Microsoft Uygulamaya Yeni Özellikler Ekleyecek

Microsoft tarafından geliştirilen sohbet botu, görsel yetenekleri sayesinde kullanıcıların yaratıcı görsellerin ötesine geçerek oluşturdukları görselleri doğrudan uygulama içinde düzenleme yaparak özelleştirmelerine de olanak tanıyor.

Gelen bu güncelleme dışında Microsoft yakında Copilot içinde yeni Designer GPT'yi kullanıma sunacağını ve kullanıcılara sohbet botu içinde daha sürükleyici ve kullanışlı bir alan sunacağını duyurdu.

Bu hafta duyurulan tüm değişiklikler iOS, Android ve web'de kullanıma sunulacak.

Peki siz Microsoft Copilot'u kullanıyor musunuz? Yapay zekâ hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.