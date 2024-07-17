Yanlış Görmediniz! Deadpool'un "Kalçasından" İlham Alan Yeni Xbox Oyun Kolu Tanıtıldı

Merakla beklenen Marvel filmi Deadpool & Wolverine'in heyecanıyla birlikte Microsoft, ilginç bir ürün olan Deadpool'un kalçasına benzeyen Xbox oyun kolu ile karşımıza çıktı.

Xbox Wire'da tanıtılan bu yeni Xbox oyun kolu, Deadpool'un ikonik kalçasından ilham alarak tasarlandığından Microsoft, buna "Arsız Kumanda" adını vererek Deadpool'un mizah anlayışına uygun bir gönderme yaptı.

Microsoft’un Arsız Oyun Kolu Nasıl Alınacak?

Microsoft'un bu sıra dışı tasarımı, Deadpool hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Pek çok kişi kumandanın hem komik hem de kullanışlı olduğunu düşünürken, bazıları da estetik açıdan rahatsız edici buldu.

Ancak ne yazık ki bu oyun kolu herkese açık değil. Microsoft, bu Deadpool temalı Xbox oyun kolunu bir yarışma ile hayranlarına sunmayı tercih ediyor. 18 yaş ve üzeri tüm hayranlar, X'te Xbox'ı takip ederek ve resmi Xbox çekiliş tweet'ini retweetleyerek bu oyun kolunu kazanma şansı yakalayabilecek.

Deadpool ile sınırlı bu eğlence sadece ikonik oyun koluyla bitmiyor. 22 Temmuz'da Microsoft mağazasından Xbox Elite Kablosuz Oyun Kolu Serisi 2 – Core satın alan ilk 1000 hayran, özel bir Cable Guys Deadpool Oyun Kolu Tutucusu da alabilecek.

Ayrıca Deadpool'dan ilham alan özel bir Xbox Series X ve Deadpool'un katanaları Bea ve Arthur'un köpük versiyonlarını ve iki Xbox Kablosuz Oyun Kolunu içeren bir stand da mevcut. Ancak bir yarışma ödülü olarak sunulacak.

Microsoft'un bu sıra dışı hamlesi, Deadpool hayranlarını ve Xbox severleri oldukça şaşırttı. Peki siz bu kumanda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!