Microsoft Defender'ın Sevilen Özelliği Tarih Oluyor!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, hemen hemen her marka bilgisayarda kullanılan Windows işletim sistemiyle birlikte kullanılan birçok uygulama ve dijital hizmetin de geliştiricisi konumunda. Bu uygulamalar arasından Microsoft Defender ise, sahip olduğu önemli antivirüs özellikleri bir yana dursun, sağladığı VPN hizmeti sayesinde uzun yıllar boyunca milyonlarca kullanıcının tercih ettiği bir program olarak öne çıkıyor.

Ancak Defender ile ilgili gündeme gelen son haberler bazılarımızı üzebilir. Zira Microsoft, uygulamanın sevilen VPN özelliğini çok yakında devre dışı bırakacağını açıkladı. Detaylar haberde.

Microsoft Defender'ın VPN Özelliği 28 Şubat'ta Devre Dışı Bırakılacak

Micorosoft cephesindne konu hakkında yapılan açıklamada, Defender kapsamında kullanıcıların hizmetine sunulan VPN özelliğinin 28 Şubat tarihinden itibaren devre dışı bırakılacağı duyuruldu. Birçok kişiye göre kullanışlı olan bu özellik, son süreçte Microsoft 365 aboneleri tarafından kullanılıyordu.

Defender kapsamında sunulan VPN hizmeti, kullanıcıların internet trafiğini Microsoft sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde yönlendirmesini mümkün kılıyordu. Kullanıcıların aylık 50 GB’a kadar güvenli gezinti yapmasına olanak tanıyan Defender VPN, şirket tarafından alınan hizmet geliştirme kararı sonucunda devre dışı bırakılacak. Bu bağlamda Microsoft'un Defender VPN yerine kullanıcılar için daha yararlı bir hizmet geliştireceği söyleniyor.

Bu gelişme ile birlikte Microsoft Defender'ın VPN özelliği, belirtilen tarihte yayınlanacak bir güncelleme ile iOS ve Windows cihazlarından kaldırılacak. Öte yandan uygulamının Android sürümünde VPN bölümü çalışmasa da arayüzde bulunmaya devam edecek. Bu nedenle Android kullanıcılarının VPN profilini manuel olarak kaldırmaları gerekiyor.

Peki siz Microsoft Defender'in VPN hizmeti ile ilgili alınan bu kadar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...