Microsoft'un Antivirüs Uygulaması Microsoft Defender, Android İçin İndirilmeye Hazır

Microsoft, bu yılın başlarında antivirüs programının Linux ve Android için yayınlanacağını duyurmuştu ve şimdi Google Play Store’da ön izleme sürümü olarak indirilmeye açıldı. Android telefonlar için yeni antivirüs uygulaması Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection) hangi özelliklerle geliyor? Microsoft Defender Android indirme bağlantısı ve özellikleri haberimizde.

Microsoft Defender Android için Yayınlandı

Microsoft Defender ATP Preview olarak adlandırılan Microsoft’un antivirüs uygulaması ücretsiz bi çözüm olarak gelmiyor; yalnızca Microsoft 365 E5 lisansına sahip kurumları hedef alıyor. Uygulama, APK dosyalarının taranması ve kötü amaçlı dosyaların cihazı tehlikeye atmasını önleme ve mesajlaşma uygulamalarından yayılan kötü amaçlı web sitelerini engelleme gibi istenilen güvenlik özellikleriyle geliyor. Microsoft, güvenlik ürününün cihazdaki uygulamalardan gelen kötü amaçlı arka plan bağlantılarını da engelleyebildiğini ve Microsoft Defender ATP ile entegrasyona sahip olduğunu söylüyor.

Microsoft, “Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruması (ATP), kötü amaçlı uygulamalar, uygulamalardan bilgi çalmaya çalışabilen tehlikeli web siteleri gibi siber güvenlik tehditlerine karşı kurumsal kullanıcıların korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Güvenlik Operasyonları ekiplerinin kuruluştaki siber güvenlik olaylarını önlemesine, tespit etmesine ve araştırmasına olanak tanıyan bir platform.” diye açıklıyor.

Microsoft’un Windows Defender ürünü masaüstünde pazardaki en güçlü antivirüs çözümlerinden biri haline geldi ve üçüncü parti güvenlik sağlayıcılarla aynı düzeyde koruma sunuyor. Microsoft, aynı güçlü korumayı yalnızca Android değil, Linux ve macOS dahil diğer platformlara da getirmek istiyor. Windows 10’da artık Microsoft Defender olarak adlandırılan Windows Defender, ebeveyn kontrolleri ve diğer araçlar dahil işletim sisteminde bulunan tüm güvenlik özelliklerini gruplayan merkez olan Windows Güvenliği’nin temeli. Windows Defender artık gerçek zamanlı koruma, bulut analizi ve sık virüs tanımı güncellemeleri dahil tam özellikli virüsten koruma programında bulmayı beklediğiniz tüm özellikleri sunuyor.