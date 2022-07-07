Microsoft Edge Diğer Tarayıcılarda Olmayan Bir Özelliğe Kavuşuyor

Microsoft Edge geliştirilmeye devam ediyor ve yeni özellikleriyle kullanıcı tabanını artırmanın yollarını arıyor. Yeni özellik ise şu anda diğer tarayıcılarda bulunmayan cinsten. Görünüşe göre Microsoft Edge, tarayıcıda dolaşırken gördüğünüz herhangi bir görsele sağ tıklayarak düzenleme imkanı sağlayacak bir araç üzerinde çalışıyor.

Şu anda özellik, Microsoft Edge Canary testleri kapsamında test ediliyor. Reddit kullanıcısı Leopeva64-2, web sitesinde özellik ile ilgili deneyimlerini paylaşarak, tarayıcıda yerleşik bir görsel düzenleyicisini nasıl açtığını göstererek görüntüleri bilgisayarınıza kaydetmeden önce düzenlemenize olanak tanıyan yeni aracı gözler önüne serdi.

Herhangi bir görseli kaydetmek için sağ tıkladığınızda karşınıza görseli düzenlemenize olanak tanıyacak seçenek çıkacak. Görsel düzenleme aracı, Windows 10 ve Windows 11'deki standart Fotoğraflar uygulamasına oldukça benziyor. Özelliğin kırpma, ayarlama, filtreleme ve işaretleme özelliklerinin yanı sıra bir nokta düzeltme aracı ve parlaklık ve pozlama ayarlarını içerdiği belirtildi.

Microsoft Edge, Görsel Düzenleme Aracında Ekstra Güç Tüketebilir

Son olarak özelliğin en dikkat çeken noktası Edge tarayıcısında görsel düzenleme gibi işlevleri gerçekleştirebilmek, muhtemelen standart tarayıcı sekmelerinden daha fazla güç tüketecek.

Bu özelliğe sahip Microsoft Edge Canary sürümünün test olarak da olsa mevcut olmasına rağmen, Microsoft'un aşamalı ilerleme anlayışı nedeniyle bu aracın kararlı sürüme yakın zamanda gelip gelmeyeceği belirsiz. Yerleşik tarayıcı görsel düzenleyici özelliğini test etmekle ilgileniyorsanız Microsoft Edge Canary'nin test güncellemelerine göz atabilirsiniz.

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