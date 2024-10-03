Eski Bilgisayar Kullananlara Müjde: Microsoft, Edge İçin Düğmeye Bastı

Microsoft, geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiği ünlü tarayıcısı Edge için kolları sıvadı. Şirket, Chromium tabanlı internet tarayıcısının performansını iyileştirmek için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Detaylar haberde.

Microsoft Edge WebUI 2.0 Entegrasyonu İçin Güncellenecek

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, ünlü Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, Edge için özellikle nispeten eski bilgisayarlar kullanıcılarını sevindirecek yeni bir performans güncellemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Açıklamalara göre Microsoft Edge'in ayarlama bölümü WebUI 2.0 entegrasyonuna kavuşacak.

Uzun bir süredir WebUI 2.0 entegrasyonu için Edge üzerinde çalışmalar yürüten Microsoft'un, söz konusu güncelleme ile bu çalışmaların kapsamını genişleteceği söyleniyor. Firma tarafından paylaşılan verilere göre, entegrasyon çalışmalarının ardından Edge, SSD'si olmayan ve 8 GB'den daha düşük kapasitede RAM'e sahip olan bilgisayarlarda yüzde 76 oranında daha yüksek performans sunmaya başladı.

Bu bağlamda yeni güncellemenin özellikle düşük performanslı ve SSD'siz bilgisayarda önemli bir performans artışı sağlayacağı aktarılıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan günceleme için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerektiğini belirtelim.

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