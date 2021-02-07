Microsoft Edge Tarayıcısı İçin Verilen Destek Sona Eriyor!

Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden Microsoft, 9 Mart 2021 tarihinde eski masaüstü uygulaması olan Edge'in fişini çekeceğini açıkladı. Microsoft Edge tarayıcısı yakın bir zamanda yayımlanacak bir güncellenme ile Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınızdan otomatik olarak kaldırılacak.

Eski Microsoft Edge Tarayıcsı, Windows 10'a Veda Ediyor

Microsoft çok yakın bir zamanda eski masaüstü tarayıcısına verdiği desteği sonlandıracağını duyurdu. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ağustos 2020 tarihinde eski masaüstü uygulaması olan Microsoft Edge'e verdiğimiz desteği keseceğimizi belirtmiştik. (Bu destek) 9 Mart 2021'de sona eriyor. Bu tarihten sonra Microsoft Edge artık güvenlik güncellemelerini almayacak."

Eski web tarayıcısı yapılan açıklamaya göre gelecekte herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacak ve bu da Windows 10 kullanıcılarının tarayıcıda yer alan kritik güvenlik açıkları dolayısıyla hedef haline gelebileceğini gösteriyor. Microsoft'un tarayıcıyı geride bırakmaya karar vermesinin arkasında birçok neden bulunuyor fakat en önemli nedeni güvenlik olabilir. Şirketin böyle bir karar vermesinin başka bir nedeni ise web tarayıcısının daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını istemesi olabilir.

Engadget tarafından yayımlanan bir rapora göre şirket haziran ayının başında yayımlanacak bir Windows güncellemesi ile söz konusu tarayıcının yeni bir sürümünü kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Şirket ayrıca kısa bir süre önce şirketin Google'ın Chromium yazılımını kullanarak web tarayıcısını yeniden oluşturacağını açıklamıştı.

Şirket, dünya çapında en çok kullanılan tarayıcılar içerisinde yer aldığından Chrome ile aynı tarayıcı oluşturmak isteyebilir ve gizlilik politikasında değişikliğe gitmeyi düşünebilir. Bu nedenle de Microsoft kullanıcıların gereksinimleri göz önünde bulundurarak tüm gizlilik standartlarını koruyan bir tarayıcıyı kullanıcıların deneyimine sunabilir.

Yeni güncellemeyi aldığınızda Microsoft'un destek vermeyi kestiği Edge'in eski sürümü cihazınızdan otomatik olarak kaldırılacak ve yeni Edge tarayıcısı cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir. Microsoft bu sürümü ilk olarak bilgisayarda kullanıma sunacak ve daha sonra diğer platformlara da getirecektir. Şirket, yeni tarayıcısının Microsoft güvenlik ekosistemi ile de mükemmel bir uyumlulukta çalıştığını söyledi.

Bu değişikliğin gerçekleşmesi için kullanıcıların isteğe bağlı olan güncellemeyi almasının gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor. Güncelleme, web tarayıcısının eski sürümünü cihazdan silip şirketin yeni web tarayıcısını yükleyecektir.