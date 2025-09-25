Teknoloji Devi, İsrail İçin Harekete Geçti! Hepsi İptal

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Microsoft, yaptığı son açıklamada İsrail’e yönelik bazı hizmetlerini durdurduğunu duyurdu. Şirketin bu kararı, İsrail’in Microsoft altyapısını Filistinlilerin telefon görüşmelerini takip etmek için kullandığı iddialarının ardından geldi. Teknoloji devinin aldığı bu karar sektörde geniş yankı uyandırdı ve genel olarak takdir topladı. İşte detaylar…

Microsoft, İsrail'e Bazı Hizmetleri Sunmayı Bıraktı

Geçtiğimiz saatlerde dünya basınında İsrail Savunma Bakanlığı’nın Microsoft’un Azure üzerindeki sanal makinelerini kullanarak Filistinlilerin telefon görüşmelerini izlediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca bakanlığın bu süreçte Microsoft’un yapay zekâ teknolojilerinden de yararlandığı iddia edilmişti.

Bu çarpıcı iddiaların ardından ABD’li teknoloji devi hızla harekete geçti. Şirket, basında yer alan bilgileri incelemeye aldığını duyurdu ve yaptığı araştırma sonunda iddiaların doğrulandığını açıkladı. Microsoft, doğrulamanın ardından İsrail’in kullandığı sanal makineler için hizmeti sonlandırdı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı teknoloji devinin aldığı bu kararı doğru bir adım olarak değerlendirip takdir etti. Ancak bazı kişiler ise firmanın geçmişteki tutumunu eleştirerek tepkilerini dile getirdi. Zira Microsoft, geçtiğimiz haftalarda İsrail’in Gazze’deki işgalinde yazılımlarının kullanılmasına karşı çıkan çalışanların protestoları nedeniyle gündeme gelmiş, bu süreçte beş çalışanını işten çıkarmıştı. Şirketin şimdi tam tersi bir hamle yapması, çelişkili bir tutum olarak yorumlandı.

İsrail Şimdi Ne Yapacak?

Adı açıklanmayan bir İsrailli istihbarat kaynağına göre hükümet, telefon görüşmelerini dinlemek için kullandığı altyapıyı Amazon’un sunduğu bulut hizmetlerine taşımayı planlıyor. Ancak şirket bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.