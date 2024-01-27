Microsoft da İşten Çıkarmalar Devam Ediyor: Kutulu Oyunlarla İlgilenen Departman Kapatıldı!

2024'ün daha ilk ayı bile bitmiş değil ancak oyun endüstrisi için şimdiden 2024 acımasız bir yıl oldu ve binlerce kişi sektör çapında işten çıkarmalarla işlerini kaybetti.

Microsoft kısa bir süre önce tüm oyun departmanlarında 1.900 kişiyi işten çıkaracağını duyurarak diğer şirketlerin arasına katılmış oldu ve görünen o ki bu işten çıkarmalara şirketin kutulu oyun departmanı da dâhil olacak.

Microsoft'un Kutulu Oyun Departmanları Kapatıldı

Windows Central muhabiri Jez Corden'a göre Microsoft yakın zamanda attığı bir tweet'te "Xbox oyunlarının kutulu sürümleriyle ilgilenen departmanlarını" kapattığını söyledi. Corden, bunun Xbox'ın kutulu oyun sürümlerini tamamen bıraktığı anlamına gelmediğini fakat artık kutulu oyun sürümlerini dışarıdan tedarik edeceğini söyledi.

Microsoft'tan gelen bu hamle esasında şaşırtıcı değil çünkü şirket hâlihazırda sektörde dijitali benimseyen ve dijitale yönlendiren önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Örneğin Xbox Series S tamamen dijital bir konsol ve geçen yıl sızdırılan şirket içi belgeler de şirketin sadece dijital olacak bir Xbox Series X modeli üzerinde çalıştığını göstermişti.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde şirketin çıkış tarihini duyurduğu birinci parti oyunu Senua's Saga: Hellblade 2'nin de yalnızca dijital olarak satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Son olarak Microsoft'un işten çıkarmalarının bir parçası olarak Blizzard Entertainment'in tanıtımı gerçekleştirilmemiş bir hayatta kalma oyunu resmî olarak iptal edildi ve raporlar projenin geliştirilmesinin Blizzard'ın tescilli Synapse motoruyla ilgili perde arkası sorunlar nedeniyle engellendiğini öne sürüyor.

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