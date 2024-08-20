Laptopların Pil Sorunu Çözüldü! Yeni Güç Modu ile Daha Uzun Kullanım Mümkün Olacak

Microsoft, Windows 11 işletim sistemini daha da verimli hale getirmeye devam ediyor. Son yayınlanan 27686 numaralı ön izleme sürümüyle birlikte, laptopların pil ömrü ile ilgili iyileştirmelerin içerdiği bazı optimizasyonlar gerçekleştirdi.

Belirtilene göre şirket, yeni bir güç tüketim modu üzerinde çalışıyor ve artık laptopların çok daha uzun süre pildeyken dayanmasını sağlamayı hedefliyor. Peki bu yeni güç modu nasıl çalışacak? İşte ayrıntılar…

Windows 11'e Eklenecek Yeni Güç Modu

Bilindiği gibi, Snapdragon X destekli yeni nesil laptoplar, etkileyici pil ömürleriyle dikkat çekiyor. Ancak, donanım kadar yazılımın da enerji verimliliği üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Microsoft da bu farkındalıkla, Windows 11'i pil dostu hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yeni güç modu olarak sunulacak özellik sayesinde, laptoplar daha az enerji tüketecek ve böylece kullanıcılar tek şarjla daha uzun süre cihazlarını kullanabilecekler. Bu özellik, özellikle hareket halinde olan veya sürekli şarja erişimi olmayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Yeni Güç Modu Nasıl Aktif Edilecek?

Microsoft'un yaptığı değişiklik ise, güç yönetimi bölümündeki yeni ayarlarda yer alacak. Sistem ayarları bölümünde bulunan Güç ve Pil ayarlarından aktif etmek mümkün olacak.

Ayrıca belirmek gerekirse, yeni güç modu bilgisayar hem prize takılıyken hem de pildeyken ayarlanabilecek ve ayarlar bölümündeki diğer birkaç kullanıcı arayüzü iyileştirmesi de güncellemeye dahil edilecek.

Henüz beta aşamasında olan bu özellik, başarılı sonuçlar vermesi durumunda Windows 11'in tüm sürümlerine eklenecek. Böylece, laptoplar tek şarjla daha uzun süre çalışabilecek ve pil kaygısı olmadan kullanıcılar rahatla kullanabilecek.