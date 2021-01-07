Microsoft, Nintendo’ya Satın Alma Teklifi Götürdü!

Microsoft yaklaşık olarak 20 yıl önce Nintendo’yu satın alsa şu an video oyunlarının son durumu nasıl olurdu? Teknoloji devinin teklifini öğrenen oyuncuların birçoğu oyun dünyasının şimdiki oyun dünyası ile çok farklı olacağını düşündü. Şirket görünüşe göre geçmişte Japonya merkezli şirkete teklif götürdü ancak teklif istediği şekilde değerlendirilmedi.

Microsoft Neden Nintendo’yu Satın Almak İstedi?

Bloomberg’ün 6 Ocak 2021 tarihinde yayına aldığı Xbox’ın 20. yıl dönümüne ilişkin yazıda teknoloji devinin Xbox’ın oyun sektöründeki konumunu güvende tutmak için video oyunları ile tanınan Japonya merkezli şirkete teklif götürdü. Şirketin satın alma teklifinde bulunmasının nedeni ise şirketin teklifi değerlendirmeyi düşünüp düşünmeyeceklerini öğrenmekti.

Şirketin eski üçüncü şahıs ilişki yöneticisi Kevin Bachus’a göre iki şirket arasında düzenlenen bu toplantı çok iyi gitmedi. Bachus, şirketin CEO adayı Steve Ballmer’ın satın alma teklifini değerlendirip değerlendirmeyeceklerini görmek için satın alınmak istenen şirket ile görüşme ayarladığını söyledi. Bachus’a göre şirkete yapılan teklif ile dalga geçildi.

Bachus, “Birisinin size bir saat güldüğünü hayal edin. O toplantı da öyle geçti” sözlerini kullanarak Ballmer’ın karşılaştığı tepkinin nasıl bir tepki olduğunu gözler önüne serdi.

Toplantının üzerinden bir süre geçtikten sonra Bob McBreen şirketin Xbox’ın oynanacak Nintendo oyunlarının donanımını geliştireceği ortak bir girişimin ayrıntılarını ele almak için Ocak 2000’de Japonya merkezli şirket ile bir araya geldiğini açıkladı ancak bu toplantıdan da hiçbir sonuç alınamadı.

McBreen, Ocak 2000 tarihinde ortak girişimin ayrıntılarını ele almak için Japonya merkezli firmanın teknoloji devinin şirketine geldiğini söyledi. McBreen’a göre Xbox’ın tüm teknik özellikleri verilmişti. Teknoloji devine göre şirketin asıl sorunu donanım özellikleriydi. Şirketin Mario ve benzeri video oyunlarında çok başarılı olduğunu fakat donanım kısmında yeterince iyi olmamasından ötürü işin donanım kısmını kendilerinin üstlenmesini istedi. Bu teklif de önceki tekliflerde de olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlandı ve Japonya merkezli şirket yoluna tek devam etti.

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