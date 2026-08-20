Microsoft Biraz Abarttı: Oyuncak XBOX, Gerçeğinden Pahalı Olacak!

Orijinal XBOX tasarımını seven oyuncular için hoş bir sürpriz yapan Microsoft, konsola özel hazırlanan yeni koleksiyon seti olarak duyurdu. Ne var ki fiyat konusunda biraz abartılmış gibi görünüyor. Nedeni ise merak konusu oldu.

Orijinal XBOX Koleksiyon Seti Ne Kadara Satılacak?

Mattel iş birliğinde hazırlanan koleksiyon seti, 16 Ekim 2026 tarihinde satışa sunulacak. İçeriğinde Duke kontrolcü, Halo, Morrowind ve Psychonauts temalı küçük diyoramalar da bulunan setin Amazon ve Mattel Creations üzerinden 324 USD ve Best Buy üzerinden de 329.99 USD fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.

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Get your hands on the Original XBOX Console Collector Building Set from Mattel Brick Shop: https://t.co/LoL6GTj5xm pic.twitter.com/kcBnKNGADU — XBOX (@XBOX) August 19, 2026

Söz konusu setteki XBOX, herhangi bir oyun açamıyor. Bunun yerine Duke kontrolcü bağlanabiliyor ve kontrol tuşlarının her biri farklı ışığı ve ses efektini tetikliyor. Bu efektlerin de hem konsolun kendisi ve hem de diyoramalar ile bağlantılı çalıştığı söylenebiliyor.

Diyoramalar ise söz konusu oyunlara ilişkin sahneler ile hazırlanmış ve idareten hazırlanmış dekorlar da değil. Mesela Master Chief ile Dagoth Ur gibi karakterlerin NanoWorld figürleri de bulunuyor. Hatta bu figürleri ayrı bir şekilde sergileyebilmek de mümkün oluyor.

Her ne kadar fikir güzel ve orijinal konsolun dönemine ilgi duyan koleksiyoncular için ideal bir parça olsa da sadece oturup bakacağınız bir koleksiyon seti için 324 USD istenmesi, konsolun kendisinden neden bu kadar pahalı olduğunu da sorgulatmıyor değil. Kimi oyuncular "Neden gidip de konsolun kendisini almıyorum?" diye düşünmüştür eminiz.

Editörün Yorumu

Bence burada asıl sorun, fiyatın kendisinden ziyade ürünün sunduğu işlev ile fiyat arasındaki dengesizlik. Koleksiyon değeri yüksek, detaylı ve nostaljik bir ürün olduğu belli diyebilirim. Ne var ki 324 dolar seviyesinde olunca, özellikle çalışan bir orijinal Xbox konsolunun bile daha ucuza bulunabildiği düşünülürse fiyatı savunmak zorlaşıyor düşüncesindeyim.

Diyoramalar, figürler ve ışık/ses efektleri ürünü sıradan bir maket olmaktan çıkarıyor, ama yine de koleksiyoncular için lüks bir vitrin ürünü konumunda bulunyor. Benim düşünceme göre Microsoft ve Mattel, burada nostalji faktörünü biraz fazla fiyatlandırmış gibi.