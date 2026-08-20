Yeni BMW iX3'ten Büyük Başarı: Tek Şarjla 1.030 Kilometre Yol Gitti

BMW, yeni nesil elektrikli SUV modeli iX3 50L için yeni bir menzil testi gerçekleştirdi. Test kapsamında araç Shenyang'daki üretim tesisinden Pekin'deki Ar-Ge merkezine kadar ilerledi. Hiç test molası yoktu. Buna rağmen 1.000 kilometrenin üzerine çıktı. Hedefe vardığında ise hâlâ kullanılacak şarjı olması ise başlı başına dikkat çekiciydi.

iX3 50L'in 1.030 Kilometrenin Sonunda Ne Kadar Şarjı Kaldı?

BMW ix3 50L, hedefe vardığında hâlâ yüzde 5 şarja daha sahipti. Test, BMW tarafından belirlenen uzun bir mesafe katedilerek tamamlandı. Hedefe ulaştığında hâlâ şarjının kalması, onun teorik olarak biraz daha yol gidebileceğini gösterdi. Ama bunu günlük kullanımda doğrudan ulaşılabilecek bir menzil olarak görmemelisiniz. Trafik, hız, yol eğimi, araç yükü ve çok daha fazlası, aracın sunduğu menzilin üzerinde etkisi var.

Hatırlatmak gerekirse BMW, yeni iX3 ile daha önce Çin'deki Qinghai Gölü çevresinde 805 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirmişti. Bu, günlük kullanım senaryosuna daha yakın bir test sayılır. Zaten resmî olarak açıklanan CLTC menzili de 919 kilometre. Son testte bunu 111,2 kilometre aşarak 1.032,2 kilometreye ulaştı ki bunu da kontrollü sürüş koşulları altında başardı.

BMW iX3 50L'in Batarya Teknolojisi Nedir?

Yeni BMW iX3 50L'de BMW'nin yeni nesil batarya teknolojisi tercih edildi. 800V sistemle gelen araçta silindirik batarya hücreleri mevcut. Marka, bu hücreleri daha verimlilik odaklı bir tasarımla bir araya getiriyor. Amaç ise hücre için daha fazla alan açmak. Bu, bir elektrikli otomobil açısından büyük önem taşıyor.

Daha fazla hücre, uygun şartlar altında daha fazla enerji depolama kapasitesi anlamına geliyor. BMW'nin benimsediği yeni yaklaşım, iX3 50L'in de önceki nesil BMW modellerinde kullanılan bataryaya kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha fazla enerji depolama kapasitesi elde etmesini sağlıyor.

BMW iX3 50L Türkiye'de Satılacak mı?

BMW iX3 50L, 21 Ağustos 2026 tarihinde Çin'de ön siparişe açılacak. Yeni elektrikli SUV modeli, daha sonra da diğer pazarlara da sunulacak. Türkiye'de şu an zaten standart dingil mesafesine sahip BMW iX3 50 xDrive satışta ve an itibarıyla 6 milyon 755 bin 300 TL fiyata sahip. Ama yeni BMW iX3 50L, kuvvetle muhtemel Kuzey Amerika ve Avrupa'ya gelmeyecek. Türkiye'de de satışa sunulması olası değil.

BMW iX3 50L'in Tüm Özellikleri Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni BMW iX3 50L'in bütün teknik özellikleri, fiyatı ve sahip olduğu teknolojiler, Chengdu Otomobil Fuarı'nda ayrıntılı olarak paylaşılacak. Bu da ön siparişlerin başlayacağı 21 Ağustos 2026 tarihine denk geliyor. Şu anda bilinenler ise 919 kilometrelik CLTC menzili ve uygun koşullar altında 1.030,2 kilometreye kadar ulaşabilmesi. Tüm ayrıntıları öğrenmek içinse biraz daha beklememiz gerekecek.

Editörün Yorumu

BMW iX3 50L'in 1.030,2 kilometrelik mesafeyi tek şarjla tamamlaması zaten başlı başına oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte yüzde 5 şarjının daha kalmış olması, onu daha da ön plana çıkarıyor. Ancak bu, aracın sınırlarının zorlandığı uygun koşullar altında ulaşılan bir değer.

Günlük kullanımda her zaman 1.000 kilometreden fazla yol gideceğini düşünmek pek doğru olmaz. Gün içinde çok çeşitli senaryolar karşımıza çıkabiliyor. Asıl odaklanılması gereken kısım, otomobilin 919 kilometrelik CLTC menzilini de aşması. Arada 111,2 kilometrelik fark var. Bu da iX3 50L'in uzun mesafeli sürüşlerde oldukça verimli olabileceğini gösteriyor.