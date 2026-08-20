49 İnç Büyüklüğünde Oyun Monitörü Tanıtıldı! 240Hz OLED Ekranı Var

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, AGON 7 Max AGP497UCZD'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 49 inç

49 inç Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 5120 piksel

1440 x 5120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms GtG

0.03 ms GtG Renk Gamı: %99 DCI-P3 ve %98 Adobe RGB

%99 DCI-P3 ve %98 Adobe RGB Portlar: 1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 2 x USB-C ve 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 2 x USB-C ve 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Ses: 8W çift hoparlör

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Ekran Özellikleri Neler?

49 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 5120 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 0.03 ms GtG tepki süresi ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Monitörde Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor.

1.000 nit parlaklık, kapalı mekanda doğrudan pencereden güneş ışığı gelse bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. QD-OLED, siyahların tam siyah görünmesini sağlıyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek kontrast değerleri sayesinde ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görülüyor.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Yani 240Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 240 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada 240Hz'nin oldukça yüksek bir değer olduğunu belirtelim.

GtG, pikselin gri tonundan başka bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. Ayrıca GtG, piksellerin renk değiştirme hızı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. AOC'un yeni oyun monitörünün 0.03 ms tepki süresi çok düşük bir değer.

Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede oyunların yanı sıra grafik tasarım gibi profesyonel işlerde büyük bir avantaj elde ediliyor.

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin portları arasında bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, iki adet USB-C ve üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bulunuyor. Yüksek veri aktarım hızına sahip olan HDMI 2.1 yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Bu arada monitörde 8W gücünde iki adet hoparlör de yer alıyor.

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD Türkiye'de Satıalcak mı?

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de AOC markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC AGON 7 Max AGP497UCZD için 6 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 49 bin 990 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC AGON 7 Max AGP497UCZD'nin oldukça iddialı bir oyun monitörü olduğunu düşünüyorum. Özellikle 49 inç büyüklüğündeki bir ekranda hem film izlemek hem de oyun oynamak çok keyifli olacaktır. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli bir avantaj. Bunu nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi ve hareket bulanıklılığının minimum seviyede olması. Bu arada iki adet HDMI 2.1 portunun yer alması da oldukça önemli.