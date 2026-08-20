Opel 2026 Fiyat Listesi: 351 Bin TL İndirim Var!

Opel'in Ağustos 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Corsa'dan Frontera'ya kadar pek çok otomobil için Ağustos ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Böylece bu arabalar daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, 2026 yılının Ağustos ayında Opel güncel araba fiyatları ne kadar?

Opel Corsa'nın Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL 1.390.000 TL 145.000 TL Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 TL 1.695.000 TL 304.000 TL Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 TL - -

Otomobilin 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition sürümü için 1 milyon 535 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu süürm kampanya kapsamında 1 milyon 390 bin TL'ye satılıyor. Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition sürümü ise 1 milyon 999 bin TL yerine 1 milyon 695 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürümde 304 bin TL'lik indirim bulunuyor.

Opel Corsa Elektrik'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Opel Corsa Elektrik'in yalnızca bir sürümü bulunuyor. Otomobilin 100 kW GS sürümü için 2 milyon 101 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Ağustos ayına özel kampanya kapsamında otomobil 1 milyon 801 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 300 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor.

Opel Frontera'nın Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı Hybrid 1.2 145 (136HP)

e-DCT6 Edition 2.221.000 TL 1.870.000 TL 351.000 TL Hybrid 1.2 145 (136HP)

e-DCT6 GS 2.342.000 TL - -

Opel Frontera'nın Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition sürümü için 2 milyon 221 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 870 bin TL'ye düştü. Yani bu sürümde 351 bin TL indirim mevcut. Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS sürümü ise 2 milyon 342 bin TL'ye satılıyor.

Opel Frontera Elektrik'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 44 kWh Batarya GS 1.894.000 TL 1.650.000 TL 244.000 TL 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000 TL - -

Opel Frontera Elektrik'in 44 kWh Batarya GS için 1 milyon 894 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 650 bin TL'ye satılıyor. Yani 244 bin TL indirim mevcut. 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS sürümü ise 2 milyon 9 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Opel Mokka'nın Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 136 HP Benzin

MT6 Edition 1.988.000 TL 1.800.000 TL 188.000 TL Hybrid 1.2 145 (136 HP)

e-DCT6 GD 2.650.000 TL - -

Otomobilin 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition sürümü için 1 milyon 988 bin TL fiyat belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 800 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 188 bin TL indirim bulunuyor. Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GD sürümü ise 2 milyon 650 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Opel Mokka GSE'nin Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Opel Mokka GSE'nin GSE 207 kW sürümü için 3 milyon 570 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Ağustos ayına özel bir kampanya bulunuyor. Otomobil bu kampanya kapsamında 3 milyon 250 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Opel Astra'nın Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

1.5 130 HP Dizel AT8 Edition: 2.360.000 TL

2.360.000 TL 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.590.000 TL

Opel Grandland'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition: 2.850.000 TL

2.850.000 TL Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS: 3.179.000 TL

Opel Grandland Elektrik'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Motor / Şanzıman Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 157 kW Edition 2.485.000 TL - - 239 kW AWD GS 4.222.000 TL 3.874.000 TL 348.000 TL

Editörün Yorumu

Opel Frontera, geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli arabalar listesinin sekizinci sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ağustos 2026'da 323 satış adedine ulaşmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobil için şu anda önemli bir kampanya bulunuyor. Otomobil bu kampanya kapsamında 2 milyon 221 bin TL yerine 1 milyon 870 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bu araba için 351 bin TL indirim bulunuyor.