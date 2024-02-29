Microsoft Paint Yapay Zeka Özelliği Alıyor: Midjourney ile Rekabet Edebilir!

Windows'un Paint uygulaması, uzun zamandır kullanıcılar tarafından dikkat çekmiyordu. Fakat Microsoft yakın zamanda Paint'e yeni güncellemeler getirerek bu durumu değiştiriyor.

Şirket Paint'e, gerçek zamanlı yapay zeka özelliği getirmeyi planlıyor. Bu özellik ile Midjourney ile rakebet edeceği konuşuluyor.

Midjourney, kullanıcıların metin komutlarından görsel elde etmelerini sağlayan bir yapay zeka. Pazarda ise hala güçlü konumunu koruyor.

Paint, Eski Popülerliğine Yeniden Kavuşabilir!

PhantomOnEarth, X üzerinden Microsoft'un bu yeni güncellemesiyle ilgili şunu paylaştı:

''Paint için gelmesi muhtemelen yapay zekâ özelliğinin adı 'LiveCanvas' olabilir."

Bu yeni özelliğin işlevi hakkında bir bilgi henüz yok fakat Real-Time Canvas'a benzeyeceği tahmin ediliyor. Real-Time Canvas, kullanıcılar bir pencerede kendi çizimini yaparken ikinci pencerede eş zamanlı olarak bu çizimi hayata geçiren bir yapay zeka özelliği kullanıyor. Bu özellik sadece çizim yapmakla kalmıyor aynı zamanda görsellere detay, renk, doku gibi özellikler de katıyor.

Microsoft, teknoloji ve sanatı birleştirerek kullanıcıların akıllarındaki görselleri kolayca oluşturabilmesini hedefliyor.

Bu özellik Windows'ta ücretsiz sunulacak. PhantomOnEarth paylaşımı dışında herhangi bir bilgi henüz bilinmese de yakında bu özelliğin Windows Insider Programı'na dahil olacağı bekleniyor.