Microsoft, Telefonlardan Otomobillere Kadar Her Yerde Kullanılabilen Yeni Yapay Zekasını Duyurdu!

Her geçen gün daha fazla kızışan yapay zeka rekabetinin önemli isimlerinden Microsoft, bir süredir koruduğu sessizliğini nihayet bozdu. Dev firma, yeni geliştirdiği bir yapay zeka modeli ile kendini tekrardan hatırlattı.

Şirketin Phi-4-multimodal isimli yeni yapay zeka ürünü, basit ama bir o kadar da kullanışlı yapısıyla geliştiricilerin hemen hemen her cihaz için özel yazılımlar geliştirmesine yardım edecek.

Microsoft'un Yeni Modeli, Yapay Zeka Araçlarının Popüler Özelliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

ABD merkezli yazılım devinin kısa bir süre önce Azure AI Foundry ve Hugging Face üzerinden erişime açtığı yeni Phi-4-multimodal, özellikle de yapay zeka dünyasının sunduğu pek çok avantajı bünyesinde barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yeni model, başta çeviri, metin özetleme, sesli görü ve görüntü analizi gibi pek çok önemli yeteneğe sahip. 128 bin bağlam uzunluğuna sahip olan Phi-4-multimodal, mevcut derinliğine rağmen oldukça hafif olan yapısı sayesinde telefonlardan otomobillere, bilgisayarlardan beyaz eşyalara kadar pek çok cihazda çalıştırılabiliyor.

Yapılan testlerde Gemini Flash 2.0 modelinden daha başarılı sonuçlar veren Phi-4-multimodal, aynı zamanda yazılım ve uygulamaların yapay zeka teknolojisine kavuşmasını sağlayacak Phi-4-mini isimli daha kompakt bir modelle beraber geliyor. Geliştiriciler için epey kullanışlı olacağı düşünülen bu modelin daha çok araştırma işlemlerinde yarar sağlayabileceği belirtiliyor.

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