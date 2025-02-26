Alibaba, Yapay Zeka Modelini Dünya Çapında Kullanıma Açtı

Çin'in e-ticaret devi Alibaba, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir adım attı: Şirketin Wan 2.1 adlı video ve görüntü üreten yapay zeka modelini açık kaynak olarak kullanıma açıldı.

Şu sıralar düşük bütçeyle Silikon Vadisi şirketlerinin yapay zekalarıyla baş başa mücadele eden DeepSeek revaçtayken Alibaba da bu kervana katılan bir isim oldu.

Sektör evvelden OpenAI gibi şirketlerin hakimiyeti altındaydı. Alibaba, Wan 2.1’in dört farklı varyantını yayınlayarak oyuna dahil olmak istedi.

14 Milyar Parametreli Yapay Zeka

Alibaba'nın kullanıma açtığı varyantlar şöyle:

T2V-1.3B

T2V-14B

I2V-14B-720P

I2V-14B-480P

Burada gördüğünüz her bir model görüntü ve metinleri prompt olarak işledikten sonra yüksek doğrulukta, yani istediğiniz kalitede görseller ve videolar üretiyor. "14B" yazan model ise 14 milyar parametreye sahip. Peki bu neden önemli? Çünkü bu kadar fazla parametresi olan bir model daha hassas sonuçlar sunabilir.

52 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor

Alibaba, Ocak ayında tanıttığı Wanx modelinin adını Wan 2.1 olarak kısaltarak yeni versiyonunu duyurmuştu Model, özellikle çoklu nesne etkileşimleri gibi işlevlerde VBench sıralamasında zirveye yerleşti.

Bir yandan da yatırımlarını hızlandıran Çinli dev önümüzdeki üç yılda bulut bilişim ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için en az 380 milyar yuan yatırım yapacak. Bu da yaklaşık 52 milyar dolarlık bir yatırım yapmak demek.

Ayrıca QwQ-Max adlı yeni bir akıl yürütme modelinin ön gösterimi yapıldı. Modelin tam sürümüyle birlikte açık kaynak olarak paylaşılması planlanıyor.