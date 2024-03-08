Microsoft'un Kabusu Gerçek Oldu: En Değerli Varlığını Rus Hacker Grubuna Kaptırdı!

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, veri güvenliği her zamankinden daha önemli hale geldi. 7'den 70'e herkesin bilgileri bulut dediğimiz depolanıyor ve bu durum deyim yerindeyse bilgisayar korsanlarının iştahını kabartıyor. Üstelik bu sadece bireyler için değil, büyük teknoloji şirketleri için de geçerli.

Örneğin Microsoft, çalışanlarının farklı ofislerden ve bölgelerden erişebilmesi için tüm bilgilerini sunucularda depoluyor. Ancak şirketin son açıklaması bu verilerin güvenliğini bir kez daha sorgulattı. Buna göre Microsoft Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ve bazı kaynak kodlarının çaldırdı.

Microsoft, Nobelium isimli Rus Hacker Grubunun Saldırısına Uğradı

Microsoft, Rusya bağlantılı bir hacker grubunun saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırıda, bazı üst düzey yöneticilerin e-posta hesaplarına erişim sağlayan korsanlar, şirkete ait kaynak kodlarını da içeren kritik bilgilere erişmeyi başardı.

Saldırının arkasında, SolarWinds skandalıyla ünlenen Nobelium adlı grup yer alıyor. Çalınan kaynak kodlarının hangi ürünlere ait olduğu maalesef hala bilinmiyor. Buna rağmen şirket, risk altında olan müşterilerini bilgilendirdiğini ve onları korumak için gerekli tüm adımları attığını açıkladı.

Bilmeyenler için, kaynak kod bir yazılımın insan tarafından okunabilir ve düzenlenebilir halidir. Yazılımcılar tarafından yazılır ve derlenerek bilgisayarın anlayabileceği makine koduna dönüştürülür. Kaynak kod, bir yazılımın nasıl çalıştığını ve işlevlerini nasıl gerçekleştirdiğini gösterir.

Bu durum, özellikle aktif kullanılan sistemlerde güvenlik açıklarına yol açabilir.