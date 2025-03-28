Microsoft 1 Milyar Kullanıcıya Uyarı Çekti: Şifrelerinizi Kullanmayın

Kötü niyetli kimselerin şifrelere yönelik yaptıkları saldırıların haddi hesabı yok. Geçen sene itibarıyla saldırılar daha da yoğunlaştı. Microsoft'un açıklamasına göre her saniyede 7.000 şifre saldırısı gerçekleşiyor ve bunun korkutucu bir oranı başarıyla sonuçlanıyor. Şirket, şifre kullanımının güvenlik riski taşıdığını belirterek tüm kullanıcılarına şifreleri tamamen bırakıp passkey sistemine geçmeleri gerektiğini söyledi.

Bu nedenle Microsoft hesapları artık şifresiz olarak oluşturulacak ve mevcut hesaplarda da şifreler tamamen kaldırılacak.

E-Posta Şifreleri Tarih Oluyor

Microsoft'un yanı sıra, Google gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de şifresiz giriş sistemlerine yöneliyor, ancak Microsoft kadar sert bir geçiş süreci belirlemiş değiller. Peki Microsoft nasıl bir yol izlemiş?

Şirketin uyarısı şu: Passkey kullanmak. Bundan böyle yeni hesap açarken yalnızca istenen e-posta adresi girilecek ve doğrulama işlemi geçildikten sonra şifre yerine passkey sorulacak. Passkey bundan böyle varsayılan giriş yöntemi olarak kullanılacak; hem daha güvenli hem de geleneksel şifreye kıyasla üç kat daha hızlı.

Nisan'a Kadar Tüm Şifreler Silinecek

Microsoft, passkey kullanımını artırmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Eğer bir hesapta hem passkey hem de şifre varsa, hesap hala oltalama saldırısı riskine açık oluyor. Microsoft'un şifreleri tamamen kaldırma süreci Nisan ayının sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmış olacak.

Bu süreçte kullanıcılardan şunları yapmaları bekleniyor:

Microsoft hesaplarına giriş yaparak passkey oluşturulmalı,

Şifreler silinmeli ve passkey'e geçiş yapılmalı,

Şifreler yerine güvenli giriş yöntemlerine adapte olunmalı.

Şirket, milyonlarca kullanıcının şifrelerini zaten sildiğini ve yakın gelecekte şifre kullanımının tamamen sonlanacağını belirtiyor.