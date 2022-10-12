Microsoft Surface Laptop 5 ve Surface 9 Pro'yu Tanıttı

Yazılım devi Microsoft, son yıllarda çeşitli cihazlarla bilgisayar sektöründe de kendine yer edinmek istiyor. Bu kapsamda bir süredir Surface serisini devam ettiren firma, bugün yeni cihazlarını tanıttı. Aileye yeni katılan Surface Laptop 5 ve Surface Pro 9, Apple'ın ürünlerine rakip olacak seviyede.

Donanım anlayışını bir hayli değiştiren Microsoft, son kullanıcı seviyesinde Apple ile benzer tasarım ve yönelim kararları aldı. Bir laptoptan ziyade MacBook serisine benzerliğiyle dikkat çeken cihazlar, iş ve okul hayatında kullanmak için fazlasıyla uygun görünüyor.

Microsoft Surface Laptop 5 Özellikleri

13.5 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyuta sahip modelle karşımıza çıkan Surface Laptop 5, gücünü 12. nesil Intel işlemciden alıyor. Önceki nesle kıyasla en büyük farklılıklardan biri olarak karşımıza çıkan işlemci değişimi, kullanıcılar Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6 gibi özelliklerin kapısını açıyor.

Güncellenmiş bir PixelSense destğine sahip olan cihazda Dolby Vision IQ da bulunuyor. Görüntü kalitesinde ise büyük değişiklikler gözlenmese de Surface Laptop 5, çeşitli renk seçenekleriyle fark yaratıyor. Microsoft Surface Laptop 5, şık görünüm, rahat kullanım ve performans arayanların iyi tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

13.5 inç 15 inç Çözünürlük 2256 x 1504 piksel 2496 x 1664 piksel İşlemci 12. nesil Intel i5-1235U 12. nesil Intel i7-1265U Bellek 8 GB, 16 GB, 32 GB LPDDR5x 8 GB, 16 GB, 32 GB LPDDR5x Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya 18 saat 17 saat Ağırlık 1.27 kg 1.54 kg

Microsoft Surface 5 Fiyatı

13.5 inç Surface 5:

12. nesil i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 999 dolar

12. nesil i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 1.299 dolar

12. nesil i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1.499 dolar

12. nesil i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1.699 dolar

15 inç Surface 5:

12. nesil i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 1.299 dolar

12. nesil i7, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 1.499 dolar

12. nesil i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1.799 dolar

12. nesil i7, 32 GB RAM, 1 TB SSD: 2.399 dolar

Microsoft Surface Pro 9 Özellikleri

Microsoft'un yüksek özelliklere sahip Surface Pro serisine yeni bir cihaz daha geldi. Surface Pro 8'e kıyasla özellikle tasarım konusunda büyük değişiklikler gözlemlenmedi. Ancak yeni Surface Pro 9, 5G destekli bir şekilde kullanıcıya sunulması sayesinde biraz daha öne çıkıyor. İki farklı modelle sunulan Surface Pro 9, gücünü Intel 12. nesil işlemcilerden ve Microsoft SQ3'ten alıyor.

Yeni farklı renk seçenekleriyle karşımıza çıkan Microsoft Surface Pro 9 için Platin, Grafit, Safir ve Orman renkleri sunulmuş durumda. Öte yandan çıkışa özel tablet kapağı için sınırlı sayıda mavi çiçek desenli bir seçenek de erişebilir olacak. Apple'a benzer bir şekilde 3,5 mm'lik kulaklık girişine veda edien Surface Pro 9, Windows 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Surface Pro 9 Surface Pro 9 with 5G Ekran 13 inç PixelSense, 2880 x 1920, 120 Hz 13 inç PixelSense, 2880 x 1920, 120 Hz İşlemci 12. nesil Intel i5-1235U / Intel i7-1255U Microsoft SQ 3 NPU Ekran Kartı Intel Iris Xe Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 Bellek 8 GB, 16 GB, 32 GB LPDDR5 8 GB, 16 GB LPDDR4x Depolama (SSD) 128 GB, 256 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya 15,5 saat 19 saat Kamera 10 megapiksel arka kamera, 4K video 10 megapiksel arka kamera, 4K video

Microsoft Surface Pro 9 Fiyatı

25 Ekim'de piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft Surface Pro 9 Wi-Fi modelin en ucuz versiyonu 999 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Öte yandan Surface Pro 9 with 5G, 1299 dolardan satışa sunulacak.