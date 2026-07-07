Microsoft'un Türkiye'deki Kazancı ve Ödediği Vergi Tutarı Belli Oldu

Microsoft, Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum gereğince ilk defa ülkelere göre gelir ve vergi miktarını gözler önüne seren rapor yayınladı. Bu raporla birlikte Türkiye'de ne kadar gelir elde ettiği ve ne kadar vergi ödediği gibi soru işaretleri ortadan kalktı. Ayrıca Türkiye'de kaç çalışanının bulunduğu da öğrenildi.

Microsoft Türkiye'de Ne Kadar Kazanıyor?

Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, Türkiye'de toplam 114 milyon 653 bin 466 dolar gelir elde etti. Bu da güncel kurla 5 milyar 370 milyon 344 bin 479 TL'ye denk geliyor. Rapor sayesinde sadece elde edilen gelir değil, Türkiye'de ödenen vergi tutarı da belli oldu. Şirket, Türkiye'de 5 milyon 373 bin 586 dolar (251 milyon 697 bin 478 TL) vergi ödedi.

Teknoloji devinin cari yıl için hesaplanan ve ödenmesi gereken toplam vergi tutarının 9 milyon 831 bin 598 dolar (460 milyon 493 bin 370 TL) olduğu açıklandı. Şirketin Türkiye'deki toplam çalışan sayısı ise 272 olarak belirtildi. Bu da yaklaşık 115 milyon dolarlık gelir elde edilmesinin sadece 272 kişilik ekibin katkısı ile mümkün olduğunu gösteriyor.

Microsoft'un Türkiye'deki Çalışan Sayısı Artacak mı?

Şirketin 272 çalışana rağmen yaklaşık 115 milyon dolarlık gelir elde etmesi, şirketin ileride Türkiye'deki çalışan sayısını artırıp artırmayacağı yönünde soru işaretleri oluşturuyor. Ne var ki Microsoft, hizmetlerinden çok sayıda çalışanla maksimum gelir elde etmek yerine mevcut ekiplerin maksimum yetkinliğe sahip olmasını ve işlerin büyük ölçüde kolaylaştırılmasını tercih ediyor.

Bu sebeple şirketin çalışan sayısında en azından kısa vadede çok büyük bir olması beklenmiyor. Tabii, şirket şu an yapay zeka da dahil olmak üzere farklı alanlara odaklanma eğiliminde. Sadece Türkiye için değil, bütün dünyada çalışanlarının sayısı artmasa da bir çalışandan beklentilerinin artması kaçınılmaz olarak görülüyor.

Editörün Yorumu

Microsoft'un Türkiye'de elde ettiği kazancın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Dahası, bu sadece 272 çalışanla elde edilmiş bir miktar. Bu da şirketin hizmetlerinin Türkiye'de aslında ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Kazanç miktarına ve şirketin mevcut durumuna bakıldığında bunun önümüzdeki süreçte katlanarak artması muhtemel.