Yapay Zeka ile Gerçek Fotoğraflar Arasındaki Farkı Görebilecek misin?

Yapay zeka ile oluşturulan görselleri gerçeğinden ayırt edebilir misiniz? Aşağıdaki fotoğraflara bakarak algı yeteneğinizi test edebilirsiniz.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır
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Yapay zeka teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Ancak bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin günümüzde ChatGPT gibi pek çok AI modeli, aşırı gerçekçi fotoğraf ve videolar üretebiliyor. Ne yazık ki artıık gördüğümüz şeyin gerçek mi yoksa AI mı olduğunu anlamak çok zor. 

Tabii, siz sözünü ettiğimiz kişilerden olmadığınızı, yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları tespit etmekte aşırı iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz. O zaman gelin iddia ettiğiniz kadar iyi misiniz birlikte bakalım. Aşağıda bazı fotoğraflar göreceksiniz. Bunlardan bazıları gerçek, bazıları ise yapay zeka ile oluşturuldu.

Tek yapmanız gereken sorulara uygun olarak gerçek olduğunu düşündüğünüz ya da AI olan görselleri bulmak. Bakalım siz hangisi gerçek hangisi yapay zeka ayırt edebilecek misiniz?

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Oğuz Çakır

Genel Yayın Yönetmeni

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm güncel teknoloji gelişmelerini yakından takip eden Oğuz, özellikle Apple ekosistemi, yeni nesil cihazlar, AR/VR teknolojileri ve global teknoloji trendleri konusunda derin bilgiye sahip. Bir yandan Tamindir editör ekibini yönlendirirken diğer yandan da uzman olduğu konularda haber ve blog içerikleri üreterek öğrendiği şeyleri başka insanlarla paylaşıyor.

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