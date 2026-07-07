Mac Mini'ye Yeni Rakip: 32 GB RAM'e Sahip Güçlü Mini PC Tanıtıldı!

Minisforum yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Tanıtımla beraber NAB9S isimli mini bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip mini PC'de Intel tarafından geliştirilen oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Entegre GPU ile birlikte gelen bilgisayarda ayrıca HDMI'dan USB 32. Type-C'ye kadar birçok port mevcut.

Minisforum NAB9S'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i9-13900HK

Intel Core i9-13900HK Ekran Kartı: Entegre Intel Iris Xe

Entegre Intel Iris Xe RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB

1 TB Portlar: 2 x 2.5 gigabit ethernet, 1 x 3.5 mm ses girişi, 2 x HDMI, 4 x USB 3.2 Type-A ve 3 x USB 3.2 Type-C

Minisforum NAB9S'nin İşlemcisi Nasıl?

Minisforum NAB9S gücünü Intel Core i9-13900HK işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 13. nesil Raptor Lake-H mimarisine dayanıyor. Bu mimarinin birden fazla avantajı mevcut. Özellikle ani veri transferi gerketiren online rekabetçi FPS oyunlarında ani takılmalar olmuyor. Bu mimaride ayrıca daha hızlı RAM desteği ve daha yüksek saat hızları da bulunuyor.

Söz konusu işlemcide altı adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 14 çekirdek mevcut. İnternette gezinmek ve video izlemek gibi işlerde verimlilik çekirdekleri, oyun oynamak gibi aktivitelerde ise performans çekirdekleri devreye giriyor. Bu çekirdek yapısı, pil ömrünü uzatırken aynı zamanda bilgisayarın serin bir şekilde çalışmasını yardım ediyor.

Intel Core i9-13900HK işlemcisinin performans çekridekleri normalde 2.6 GHz hızında çalışıyorken turbo modda 5.40 GHz hıza kadar çıkabiliyor. 1.9 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdekleri ise turbo modda 4.10 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci, Intel tarafından 10 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Düşük nm değerine sahip işlemciye daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Transistörler birbirine daha yakın olduğu için akım daha kısa mesafe kat ediyor. Bu sayede işlemci daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor ve daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Minisforum NAB9S'nin Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda 1.45 GHz civarı hıza kadar ulaşabilen Intel Iris Xe entegre ekran kartı mevcut. Bu ekran kartı, Counter-Strike 2, Valorant, Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi düşük sistem gereksinimi isteyen oyunları çalıştırabiliyor. Büyük bütçeli oyunları oynayabilmek için daha güçlü bir ekran kartı gerekiyor. Bu ekran kartı ayrıca temel fotoğraf düzenleme gibi işler için de uygun olacaktır.

Minisforum NAB9S'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Minisforum NAB9S'nin portları arasında iki adet 2.5 gigabit ethernet, bir adet 3.5 mm ses girişi, iki adet HDMI, dört adet USB 3.2 Type-A ve üç adet USB 3.2 Type-C bulunuyor. Port tarafındaki bu geniş yelpaze sayesinde dönüştürücüye gerek kalmayacak.

Minisforum NAB9S Türkiye'de Satılacak mı?

Minisforum NAB9S'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Minisforum'un bazı mini bilgisayar modelleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Minisforum NAB9S'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Minisforum NAB9S'nin Fiyatı Ne Kadar?

Minisforum NAB9S'nin RAM ve SSD olmayan sürümü 399 dolar (18.688 TL), 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip sürümü ise 759 dolar (35.550 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bilgisayarın 32 GB RAM'li sürümü Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL civarında olabilir. RAM ve SSD'ye sahip olmayan sürümün vergili fiyatı ise 22 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Minisforum NAB9S'nin oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını söyleyebilirim. Bu bilgisayar hem ofis programları kullanmak hem video düzenlemek hem de düşük sistem gereksinimli oyunlar oynamak isteyen kişilere hitap ediyor. Port tarafında geniş bir yelpaze sunulmasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede dönüştürücüye gerek kalmayacak.