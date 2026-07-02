5.823 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Black Ops 7 ve Dahası

Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler bir Call of Duty oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Call of Duty Black Ops 7

Diablo IV

Ikonei Island: An Earthlock Adventure

The Stone of Madness

Demonschool

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Demonschool ve The Stone of Madness içn 5 Temmuz, diğer oyunlar için 7 Temmuz'da sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty Black Ops 7, aksiyon RPG türündeki Diablo IV, gizlilik oyunu The Stone of Madness ve RPG türündeki Demonschool'u tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Call of Duty Black Ops 7 Nasıl bir Oyun?

2035 yılında geçen Call of Duty Black Ops 7, David Mason ve ekibinin maceralarını konu alıyor. Co-op modu sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Birinci şahıs kamera açısına sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu ve zombi modları da bulunuyor. Bu modlar, oyunun daha uzun süre boyunca oynanabilmesini sağlıyor.

Diablo IV Nasıl bir Oyun?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo IV, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Farklı bölgelerde özgürce gezebildiğimiz oyunda zindanlara girip ganimet toplayabiliyor ve boss'lar ile mücadele edebiliyoruz. Hack and slash oynanış yapısına sahip olan yapımda çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın farklı yetenek ağacı bulunuyor.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure Nasıl bir Oyun?

Ikonei Island: An Earthlock Adventure, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir adada geçen oyunda çeşitli kaynaklar toplayıp kendi evimizi inşa edebiliyor ve geliştirebiliyoruz. Adanın farklı bölgelerini keşfederken ve kaynak toplarken aynı zamanda korsanlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar bulunuyor.

The Stone of Madness Nasıl bir Oyun?

18. yüzyılda geçen The Stone of Madness, gizlilik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun, hastaneden kaçmaya çalışan beş karakteri konu alıyor. Her karakterin kednine özgü yetenekleri bulunuyor. Örneğin karakterlerden biri kapıların kilitlerini açabiliyor.

Demonschool Nasıl bir Oyun?

Demonschool, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Önce tüm hamlelerimizi planlayıp ardından uygulamamız gerekiyor. Bu iki aşamalı sistem, satranç benzeri öngörü ve strateji gerektiriyor. Her karakterin kendine özgü yeteneği mevcut. Örneğin bir kısmı yakın dövüşte etkiliyken bir kısmı ise destek sağlıyor. Böylece doğru karakterleri seçmek oldukça önemli.

Editörün Yorumu

Öncelikle Ücretsiz Oynama Günleri kampanyasının yalnızca Xbox'ta geçerli olduğunu belirteyim. Bu kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan söz konusu oyunları daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Call of Duty Black Ops 7'nin çok oyunculu ve zombi modları, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemi sağlamıştı.