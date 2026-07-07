ASUS 480Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 31,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, ROG Strix OLED XG32UQWMS'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Monitörde ayrıca DisplayPort 1.4'ten HDMI 2.1'ye kadar birçok port mevcut.

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

31,5 inç Ekran Teknolojisi: Tandem WOLED

Tandem WOLED Ekran Çözünürlüğü: UHD ve FHD olmak üzere iki mod

UHD ve FHD olmak üzere iki mod Ekran Yenileme Hızı: UHD'de 240Hz, FHD'de 480Hz

UHD'de 240Hz, FHD'de 480Hz Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit Renk Gamı: %99,5 DCI-P3

%99,5 DCI-P3 Portlar: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x 3.5 mm ses girişi, 2 x USB-A

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Ekran Özellikleri Neler?

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS, 31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, Tandem WOLED ile birlikte geliyor. Standart OLED ekranlarda ışık üreten katman tek sıra hâlindedir. Tandem OLED ekranlarda ise birden fazla katman bulunuyor. Katman sayısı arttığı için yük dağıtılıyor. Böylece piksellere çok fazla yük bindirmeden çok daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşılabiliyor.

Tandem WOLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini, renklerin çok canlı görünmesini ve çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor. Monitör ayrıca UHD ve FHD olmak üzere iki farklı mod sunuyor. UHD modunda 240Hz, FHD modunda ise 480HZ yenileme hızına ulaşılabiliyor. Bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı, Valorant ve Counter-Strike 2 gibi online rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 280Hz ve 480Hz yenileme hızları, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve bununla birlikte oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

ASUS'un yeni monitörü 1500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece yansıma sorunu olmadan doğrudan oyuna veya filme odaklanabilirsiniz. Monitör yüzde 99,5 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. DCI-P3, renklerin hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesini sağlıyor.

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'de Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin portları arasında bir adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1, bir adet 3.5 mm ses girişi ve iki adet USB-A bulunuyor. HDMI 2.1, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız bir şekilde yansıtıyor.

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS için 5 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 41 bin 364 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 56 bin TL civarında olabilir. ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS'nin Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekran hem çok canlı renklere sahip hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Monitörün çift ekran moduna sahip olması da önemli bir avantaj. Örneğin çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda 480Hz yenileme hızı tercih edilebilir. Bunların yanı sıra büyük ekranın oyun oynamayı daha keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum.