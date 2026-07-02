Strateji ve FPS Sevenler Toplansın: Üç Oyun Bedava Dağıtılıyor

Amazon, her hafta düzenli olarak Prime abonelerine bedava oyun alma imkânı sunuyor. Geçtiğimiz hafta Lost Eidolons: Veil of the Witch, Terraforming Mars ve Space Grunts: Chrono Shard gibi oyunları bedava dağıtan şirket, bu hafta toplam üç eğlenceli oyunu kullanıcıları ile buluşturuyor.

Erişime açılan oyunların abonelere özel tutulması, size mutlaka para harcamanız gerektiğini düşündürmesin. Birazdan değineceğimiz üzere şirket hem bu oyunlara bedava sahip olmanızı hem Prime avantajlarından yararlanmanızı mümkün kılan fırsat sunuyor. Buna geçmeden önce cebinizden tek bir kuruş bile çıkmadan alabileceğiniz yapımlara hızlıca değinelim.

Amazon, Hangi Oyunları Bedava Sunuyor?

Amazon, CyClones, Lonestar ve Symphony of War: The Nephilim Saga'yı ücretsiz sunmaya başladı. İlk oyun FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları sevenlere, diğer ikisi ise strateji oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, fırsat sonsuza kadar geçerli değil.

Lonestar ve Symphony of War: The Nephilim Saga, 5 Ağustos 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak alınabilirken CyClones'a sahip olmak için 1 Ağustos 2026'ya kadar süreniz var. En yakın tarihe sahip oyunu almak için bile 1 ay süreniz var. O yüzden acele etmenize gerek yok. Yine de "Ben kesin unuturum. Şimdiden alayım, bir kenarda dursun" diyorsanız Amazon Luna hizmeti üzerinden hesabınıza giriş yapıp oyunları talep edebilirsiniz.

Amazon'un Oyunları, Prime Abonesi Olmayanlara Ücretli mi?

Amazon'un bedava dağıttığı oyunlar, Prime abonelerine özel. Bu da doğal olarak abonelik ücreti ödemeniz gerektiğini düşündürebilir. İşin aslı şu ki Amazon'un 30 günlük ücretsiz abonelik fırsatı sayesinde hiçbir şekilde harcama yapmanıza gerek kalmıyor. Deneme üyelik, sadece Prime Video'ya erişim gibi avantajlar sağlamakla kalmıyor.

Tüm Prime avantajlarına ek olarak söz konusu üç oyuna da bedava sahip olabiliyorsunuz. Tabii, deneme üyelik sona ermeden önce abonelik iptali gerçekleştirmeyi unutmamak gerekiyor. Aksi takdirde yenileme işlemi gerçekleştirilecek ve bu da hesaptan çekim yapılmasına sebep olacaktır.

CyClones Nasıl Bir Oyun?

CyClones, uzay temalı oyunlar sevenlerin direkt yükleyip oynamak isteyeceği türden bir oyun. Uzaylılar, insanları kaçırıp onları canavara dönüştürüyor ve onları bize doğru gönderiyor. Biz de son teknoloji silahlarla donanıp dünyanın kalan son umudu olarak bu istilayı durdurmaya çalışıyoruz.

Birinci şahıs bakış açısıyla oynuyorsunuz. Karşınıza düşmanlar çıkıyor ve onları alt etmeye çalışıyorsunuz. Grafikler biraz nostaljik hissettiriyor. Oyun oynamaya Cyberpunk 2077 ve benzeri oyunlarla başlayanlar için pek ilgi çekici olmayabilir. Ama doksanlı yıllarda bu tür oyunlar oynamış herkesin dikkatini çekecektir.

Symphony of War: The Nephilim Saga Nasıl Bir Oyun?

Symphony of War: The Nephilim Saga, uzun savaşlardan dolayı bir hayli yıpranmış Veridia İmparatorluğu'nu merkezine alıyor. Kraliçe kaçırılıyor ve ortalık epey kaotik bir hâl alıyor. Bu kaosun ortasında ise akademiden yeni mezun olmuş genç ve hırslı bir komutan olarak ipleri elinize alıyorsunuz.

Sadece isyancıları durdurmakla sınırlı kalmıyor, tüm dünyayı sarsacak bir hamlede bulunuyorsunuz. Ordunuzu hızlıca kurup kraliçeyi kurtarmaya odaklanırken kendi bildiğiniz doğrunun peşinden gidiyorsunuz. Oyun, sıra tabanlı bir strateji oyunu. En fazla 9 askerden oluşan mangalar kurup köprüleri tutuyor, pusular kuruyor ve düşmanları etkili taktiklerle yenme çabası veriyorsunuz.

Lonestar Nasıl Bir Oyun?

Lonestar, suçluların peşine düştüğünüz başka bir strateji oyunu. Mümkün olduğunca en doğru kartlarla hamle yaparak düşmanları geri püskürtmeniz, hazine toplamanız ve galakside herkesin sizden korktuğu bir figür hâline gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda başladığınızda size büyük uzay gemilerinden biri bedava veriliyor. Oyunda ilerledikçe kendinizi geliştiriyor ve karşı konulamaz hâle geliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarına yeni yeni ısınan birisi olarak Symphony of War: The Nephilim Saga'yı bundan sonra severek oynayacağımı söyleyebilirim. Benzer şekilde Lonestar da boş zamanlarımı değerlendirmek isteyeceğim bir oyun. Ama CyClones gibi yapımlar artık bana hitap etmiyor. Benim gibi uzun süredir yüksek bütçeli oyunlar oynuyorsanız CyClones tarzı oyunlar size de biraz demode gelecektir. Yine de biraz nostalji yapmak adına arada denenebilir.