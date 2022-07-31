Microsoft Veri Merkezlerinde Hidrojen Kullanmak İstiyor

Microsoft, elektrik kesintilerine karşı veri merkezlerinde kullanılan dizel yakıtlı jeneratörlerin yerine hidrojeni yakıt olarak kullanan sıfır karbon emisyonuna sahip jeneratörler üretti.

Microsoft'un veri merkezi araştırma direktörü Sean James, blog sitesinde yayınladığı haberi veri merkezi endüstrisi için bir "Ay'a iniş" olarak değerlendirdi.

Veri Merkezlerinin Karbon Emisyonları Azalacak!

Tüm dünyanın bilgisini depolayan veri merkezleri, genellikle elektrik ile çalışsa dahi olası elektrik kesintilerinde fosil yakıtlar kullanan jeneratörlere başvuruyor. Bu durum sebebiyle yüksek karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor. Şu an dünyadaki toplam elektrik tüketiminin %1'inden sorumlu olan veri merkezleri, toplam karbondioksit salınımının ise %0,3'üne tek başına sebep oluyor.

Bu durumu gezegenimizin geleceği için bir tehdit olarak gören Microsoft, veri merkezlerinde kullanılmak üzere hidrojen jeneratörü üzerinde çalışmalarına başladı. Hidrojen yakarak çalışan jeneratörler, 1800 evin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydeki 3 Megawatt elektriği tek başına üretebiliyor. Bu enerji, olası elektrik kesintilerine karşı bir veri merkezinin sürdürülebilmesini sağlamak için yeterli olarak görülüyor.

2030 yılına kadar karbon negatif olma sözünü veren şirketlerden biri olan Microsoft, bağlantılı olduğu tüm veri merkezlerinde hidrojen jeneratörü kullanmak için çalışmalara başladı. Sean James, hidrojenin taşıdığı potansiyeli vurgulayarak, "Birçok insanın yenilenebilir enerjiyi düşündüğünde aklına ilk rüzgar türbinleri veya güneş panelleri geliyor. Fakat kimse hidrojenin sahip olduğu potansiyeli konuşmuyor. Hidrojen yakıt teknolojisi gibi dünyada fark yaratabilecek bir fikir üzerinde çalışmak beni heyecanlandırıyor. Hidrojen, enerji sektöründeki oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip." dedi.