Elon Musk'ın 100 Milyon Dolar Ödüllü Karbon Yarışması Açıklandı

Elon Musk, 100 milyon dolarlık karbon yarışmasını duyurdu. Gezegenimizdeki karbon salınımını azaltmayı amaçlayan proje, en iyi karbon emisyonu sistemlerine toplamda 100 milyon dolar verecek.

Atmosferden karbondioksiti yakalayarak küresel ısınmayla mücadele edebilen herkese Tesla CEO'su Elon Musk'tan 100 milyon dolarlık bir ödül var.

XPrize Karbon Giderimi yarışması, gezegenin CO2 emisyonlarını dayanıklı ve sürdürülebilir bir ölçekte azaltmak için uygulanabilir çözümler arıyor. Yarışma, 22 Nisan Dünya Günü'nde başladı ve dört yıl sürecek.

2025 Dünya Günü'nde veya 22 Nisan 2025'te sona ermesi planlanan yarışmaya lise öğrencilerinden girişimcilere, üniversitelerden şirket çalışanlarına kadar herkes başvurabilir.

Bu hafta Periscope'ta gerçekleştirilen bir canlı yayına katılan ve ödül hakkında konuşan Musk, "Pragmatik çözümler arıyoruz. Mükemmel olması gerekmiyor, temel düzeyde olacak. Projeyi ölçeklendirirsek işe yarayacak mı? İşte bu kadar" dedi.

XPrize tarafından koordine edilecek yarışmada 100 milyon dolar birkaç yarışmacı arasında dağıtılacak. İşte XPrize'ın ödeme yapacağı ödüller:

4 yıl içinde belirlenecek olan birinciye 50 milyon dolar verilecek.

30 milyon dolar, en fazla üç yarışmacı arasında paylaştırılacak.

Yarışmanın ilk yılının sonunda alınan başvurulara dayanarak, umut vadeden projeleri geliştiren takımlara her biri 1 milyon dolarlık 15'e kadar "Milestone Ödülü" verilecek.

2021 sonbaharında öğrencilerin yönettiği yarışma takımlarına 5 milyon dolar harcanacak.

Musk'tan 100 milyon dolarlık karbon yarışması

Yarışma kuralları aslında bir hayli basit. Geliştireceğiniz sistem, CO2 emisyonunu azaltacak işlevsel bir yapıya sahip olmalıdır. Kurallara göre, sistemin ayrıca yakalanan karbonu 100 yıl boyunca koruyabilmesi ve CO2 düzeyinde ölçeklendirme için bir yol sunması gerekiyor.

Musk, kazanan takımları "insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" olarak adlandırdığı iklim değişikliğini çözmeye yardımcı olacağını söyledi.

Periscope konuşmasında Musk, "CO2 ile ilgili endişem bugün bulunduğumuz yerde değil, karbon üretiminin hızlanmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili. Devam edersek ve kayıtsız kalırsak iklim değişikliği riski oluşacak" dedi.

İklim bilimcileri, karbonu ya atmosfere girmeden önce yakalamanın ya da girdikten sonra geri almanın, iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmenin etkili bir yolu olduğunu söylüyor.

Havaya yükselmeden önce karbonu yakalamak çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin İsviçreli girişim Climeworks, karbonu doğrudan havadan çekebiliyor.

Musk'ın yanı sıra artan karbon emisyonları, Kanadalı bir girişime yatırım yapan Bill Gates ve Michael Bloomberg gibi dünyanın en zengin insanlarının da dikkatini çekiyor.

Bazı şirketler karbon emisyonlarını yakalamak için çalışırken, Gates, gezegendeki herkesin emisyonları düşürmede rol oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini söyledi.

Gates, Anderson Cooper'a verdiği demeçte, "Elektrikli bir arabaya geçtim. Güneş panelleri kullanıyorum. Havadan karbon çekip yer altına gönderebilen bir şirkete para ödüyorum. Bu yüzden kişisel emisyonlarımı dengeliyorum" dedi.