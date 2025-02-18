Yeni Windows 11 Güncellemesi Bilgisayarları Kullanılamaz Hale Getirdi!

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı yeni Windows 11 24H2 sürüm sahip olduğu özellikerden daha çok bilgisayarlarda sebep olduğu sorun ve arızalar nedenilyle konuşulmaya devam ediyor. Öyle ki ilk başlarda heyecanla beklenen sürüm için yayınlanan her güncelleme, bir önceki versiyonun hatalarını çözerken, yeni sorunlara yol açıyor.

Bu güncellemelerden sonuncusu ise kısa bir süre önce Microsoft tarafından yayınlandı. Ancak korkulan yine oldu ve Windows 11 24H2 için gelen şubat güncellemesi de pek çok bilgisayarda can sıkan çeşitli sorunlara yol açtı.

Windows 11 24H2 Bu Sefer de Siyah Ekran Sorununa Yol Açıyor

Reddit başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda şikayetlerini dile getiren kullanıcılara göre, 24H2 için gelen KB5051987 kod adlı son güncelleme bilgisayarlarda bir dizi yeni soruna sebebiyet verdi. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra dosya gezgini ve indirmelerde hata almaya ve kameraya erişmede sorunlar yaşadığını bildiriyor. En kötüsü ise bazı kullanıcıların siyah ekran sorunu yaşaması.

Aktarılanlara göre, yeni güncellemenin yüklü olduğu cihazlarda, Masaüstü, Belgeler veya Resimler gibi varsayılan klasörler defalarca tıklanmasına rağmen açılmıyor. Üstelik açılmayan bu klasörlerin arka planda çalıştığı ve zaman zaman cihazların siyah bir ekranda takılı kaldığı da söyleniyor. Bu tür nedenle bilgisayarının güncellemeden sonra kullanılamaz hale geldiğini belirten pek çok kullanıcı mevcut.

Güncelleme sahibi Microsoft ise söz konusu konusu şikayetlere yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı. Firma, muhtemelen yeni bir güncelleme yayınlayıp sorunları çözmeye çalışacaktır. Ancak şimdiye kadar bu yolla tüm hataların düzeldiğini görmek yerine daha çok sorunun ortaya çıktığına şahit olduk.

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