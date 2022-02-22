Microsoft, Windows 11’den Sonra Windows 12 ile Kullanıcıların Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor

Microsoft, Windows 11 ile birçok tasarım değişikliğine gitti. Eski işletim sistemlerinden farklı olan ve birçok geliştirmeyi içeren Windows 11, henüz daha bir senesini doldurmadı. Genel anlamda beğenilen bir tasarıma sahip olan Windows 11, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Microsoft, Windows 12 sürümünü şimdiden geliştirmeye başladı bile.

Microsoft, Windows 12’yi Geliştirmeye Başladı

Ortaya atılan iddialara göre Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İddianın kaynağına göre; Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin ‘tamamen farklı’ olacağı söyleniyor ve şirketin bu geliştirme için yeni bir ekip hazırladığı ifade ediliyor.

Diğer yandan uzmanlar, gelecekteki sürüm ile mevcut sürüm arasındaki temel farklılıklara da dikkat çekmeyi ihmal etmiyorlar. İddiaya göre Microsoft, Windows 11 de dahil olmak üzere önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı terk etmeyi planlıyor. İşletim sistemi zorunlu olarak, Microsoft Pluton güvenlik yongasının ve TPM 2.0 şifreleme yongasının yanı sıra güvenli önyükleme işlevinin varlığını gerektirecek.

Windows 12 Ne Zaman Çıkacak?

Windows 12 İşletim sisteminin düşük kaliteli PC'lerde çalışabilmesi için, basitleştirilmiş Windows 10X işletim sisteminden birçok özelliği barındıracağı varsayılıyor. Yeni yazılım, Ev ve Pro kullanıcıları için kayıtlı bir hesap gerektirecek ve bu da işletim sistemi ve Microsoft hizmetlerinin daha derin entegrasyonuna olanak tanıyacak.

Microsoft'un yeni işletim sistemini ne zaman yayınlayacağı henüz belli değil. Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve mevcut Windows 11 için desteğin bitiş tarihinin hala bilinmediğini belirtiyorlar. Her durumda işletim sistemi 2031 yılına kadar güncelleme alacak. Dolayısı ile Microsoft, stratejisini aynı şekilde sürdürmeye devam ederse, Windows 12 muhtemelen bu arada piyasaya sürülecek.

Ancak bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.